В Уфе спасатели выручили 45-летнего мужчину со сломанной ногой

Вчера, 21 августа, около 20:00 в СНТ «Ягодка», расположенном в Кировском районе, в лесополосе мужчина 1973 года рождения пошел встречать жену с парома, но на скользкой дороге оступился и сломал лодыжку, сообщили в управлении гражданской защиты города.