В Уфе спасатели выручили 45-летнего мужчину со сломанной ногой

Вчера, 21 августа, около 20:00 в СНТ «Ягодка», расположенном в Кировском районе, в лесополосе мужчина 1973 года рождения пошел встречать жену с парома, но на скользкой дороге оступился и сломал лодыжку, сообщили в управлении гражданской защиты города.
Жена потерпевшего обратилась к спасателям. Они наложили шину на сломанную ногу, оказали первую помощь и транспортировали мужчину до автомобиля скорой помощи.
Заодно спасатели вывезли в город семью с двумя маленькими детьми, машина которой застряла в грязи и сломалась. На руках у родителей были пятимесячная и 2,5-годовалая девочка. Семью довезли прямо до дома.