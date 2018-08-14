В Уфе за сутки от утопления спасли троих уфимок

На реке Уфимке спасли 28-летнюю девушку, которая начала тонуть на середине водоема. Предположительно, девушка также выпила перед заплывом. Третью утопающую выловили на этой же реке. На пляже «Сипайловское сочи» чуть не утонула 21-летняя уфимка.