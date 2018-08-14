В Уфе за сутки от утопления спасли троих уфимок

13 августа спасатели вытащили из воды троих человек, сообщили в управлении гражданской защиты города.
На «Гольфстриме» 45-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения доплыла до буйков, но не рассчитала силы и начала тонуть. На помощь поспешили спасатели.
На реке Уфимке спасли 28-летнюю девушку, которая начала тонуть на середине водоема. Предположительно, девушка также выпила перед заплывом. Третью утопающую выловили на этой же реке. На пляже «Сипайловское сочи» чуть не утонула 21-летняя уфимка.
Всего с начала купального сезона от утопления спасли 97 человек, в том числе 21 ребенка.