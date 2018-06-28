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В Уфе от смерти спасли четырех пловцов

28 июня 2018, 12:39
Среди них было двое детей.

27 июня спасатели выловили из воды четырех чуть не утонувших людей, из которых двое – дети, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы. Чуть не простились с жизнью пловцы в зоне отдыха «Солнечный» и на реке Уфимке.

Чуть не утонул 27-летний нетрезвый мужчина, 13-летний подросток, у которого ногу свело судорогой. Из Уфимки выловили 9-летнего мальчика, которого чуть не унесло течением, а на пляже «Солнечный» выловили 17-летнего юношу практически в том же месте, где совсем недавно выловили 18-летнюю девушку.

Ранее Медиакорсеть публиковала памятку, которая обязательно пригодится читателям с наступлением жаркого лета.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
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