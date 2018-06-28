В Уфе от смерти спасли четырех пловцов

Чуть не утонул 27-летний нетрезвый мужчина, 13-летний подросток, у которого ногу свело судорогой. Из Уфимки выловили 9-летнего мальчика, которого чуть не унесло течением, а на пляже «Солнечный» выловили 17-летнего юношу практически в том же месте, где совсем недавно выловили 18-летнюю девушку.