В Уфе бывший судебный пристав за взятку отправится в колонию

29-летний судебный пристав-исполнитель признан виновным в получении взятки в размере 20 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
В январе прошлого года виновный предложил за 20 тысяч рублей прекратить исполнительное производство в отношении уфимки о взыскании с нее задолженности в пользу банка в 90 тысяч рублей. После получения взятки исполнительное производство было прекращено.
Ранее мужчина уже был осужден к полутора годам лишения свободы за аналогичное преступление. В этот раз суд назначил ему 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима и выписал штраф в 300 тысяч рублей.
Ранее следователи в отношении этого же судебного пристава расследовали уже третье уголовное дело по обвинению во взяточничестве, мошенничестве и присвоении чужого имущества.
Расследование преступления проводилось во взаимодействии и при поддержке работников отдела противодействия коррупции Управления ФССП России по Республике Башкортостан, - сообщили в пресс-службе ведомства. По результатам проверки, судебный пристав-исполнитель Калининского районного отдела Уфы уволен с государственной гражданской службы в связи с утратой доверия. Более того, УФССП по Республике Башкортостан было внесено предложение об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, которое было удовлетворено следствием и судом.
В ведомстве отмечают, что управлением проводится жесткая линия по снижению коррупционных нарушений, работа по выявлению конфликта интересов. Так, с начала года в связи с утратой доверия по результатам проведенных проверок уволены пять работников. Акцент делается и на проведение профилактических мероприятий с должностными лицами и служащими Управления. Также с целью оперативного реагирования по фактам взяточничества, злоупотребления и превышения должностных полномочий, в круглосуточном режиме организована работа «телефона доверия» УФССП по Республике Башкортостан - 8 (347) 273-59-82.