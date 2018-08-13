В Уфе осудят бывшего судебного пристава

29-летний бывший судебный пристав обвиняется по трем статьям: «Присвоение имущества», «Получение взятки за незаконные действия» и «Мошенничество», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В декабре 2016 года пристав потребовал от должницы взятку в размере 30 тысяч рублей за снятие ареста с её имущества и счетов, который был наложен в целях взыскания с женщины банковской задолженности в сумме свыше 380 тысяч рублей. После передачи взятки исполнительное производство было прекращено.
В том числе пристав предложил женщине содействие в прекращении исполнительного дела в отношении её брата за 50 тысяч рублей. В действительности фигурант уголовного дела не мог повлиять на решение данного вопроса, так как исполнительное производство находилось в другом отделе службы.
Также пристав присвоил сотовый телефон, арестованный по исполнительному делу о взыскании кредитной задолженности. Ранее он был осужден к лишению свободы за взяточничество.
Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
Расследование преступления проводилось во взаимодействии и при поддержке работников отдела противодействия коррупции управления ФССП России по Республике Башкортостан. По результатам проверки, судебный пристав-исполнитель Калининского районного отдела Уфы уволен с государственной гражданской службы в связи с утратой доверия, сообщили в ведомстве. Также УФССП по Республике Башкортостан внесло предложение об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, которое было удовлетворено следствием и судом.
В ведомстве отмечают, что управлением проводится жесткая линия по снижению коррупционных нарушений и проводится работа по выявлению конфликта интересов.
- Так, с начала года в связи с утратой доверия по результатам проведенных проверок уволены 5 работников, - сообщили в пресс-службе УФССП по РБ. - Акцент делается и на проведение профилактических мероприятий с должностными лицами и служащими Управления. Также с целью оперативного реагирования по фактам взяточничества, злоупотребления и превышения должностных полномочий, в круглосуточном режиме организована работа «телефона доверия» УФССП по Республике Башкортостан - 8 (347) 273-59-82.