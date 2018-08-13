В Уфе осудят бывшего судебного пристава

- Так, с начала года в связи с утратой доверия по результатам проведенных проверок уволены 5 работников, - сообщили в пресс-службе УФССП по РБ. - Акцент делается и на проведение профилактических мероприятий с должностными лицами и служащими Управления. Также с целью оперативного реагирования по фактам взяточничества, злоупотребления и превышения должностных полномочий, в круглосуточном режиме организована работа «телефона доверия» УФССП по Республике Башкортостан - 8 (347) 273-59-82.