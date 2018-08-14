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Земфира заявила о желании записать новый альбом

14 августа 2018, 15:10
Об этом она сообщила на своей личной странице в Facebook.

- Буду писать альбом. Как долго это будет длиться, не понимаю, - поделилась планами певица. Она добавила, что устала от концертов и выступления стали привлекать ее гораздо меньше.

- По существу - это было странное, но в то же время отличное лето. Много пищи для размышлений, много эмоций. Поняла, что играть концерты не хочу, но музыку люблю, - написала она.

Ранее Земфира достаточно нелестно отозвалась о своих молодых коллегах — певицах Гречке и Монеточке, вызвав бурю критики в свой адрес и шумиху в социальных сетях и прессе.

До этого другой наш знаменитый соотечественник, лидер группы ДДТ выпустил альбом «Галя ходи».

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Культура
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