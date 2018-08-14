«Взрослая некрасивая женщина»: Земфира в сети унизила известного продюсера

«главное разочарование» звуки ру (с) не удивляйтесь , что я вынесла это в заголовок. у меня со звуками сто лет не очень, а точнее с их командиршей соколовой)) некрасивой взрослой закомплексованной женщиной. по существу - это было странное, но в то же время отличное лето. много пищи для размышлений, много эмоций. поняла, что играть концерты не хочу, но музыку люблю) буду писать альбом. как долго это будет длиться, не понимаю. спасибо за это лето)» написала Земфира (пунктуация автора сохранена).