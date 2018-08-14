«Взрослая некрасивая женщина»: Земфира в сети унизила известного продюсера

Земфира вновь оказалась на устах россиян после своего очередного неоднозначного заявления в соцсетях. В своем посте в Фейсбуке она назвала Софью Соколову «некрасивой взрослой закомплексованной женщиной», указав, что их отношения давно не ладятся.
«главное разочарование» звуки ру (с) не удивляйтесь , что я вынесла это в заголовок. у меня со звуками сто лет не очень, а точнее с их командиршей соколовой)) некрасивой взрослой закомплексованной женщиной. по существу - это было странное, но в то же время отличное лето. много пищи для размышлений, много эмоций. поняла, что играть концерты не хочу, но музыку люблю) буду писать альбом. как долго это будет длиться, не понимаю. спасибо за это лето)» написала Земфира (пунктуация автора сохранена).
При этом, надо отметить, что Софья Соколова старше Рамазановой всего лишь на пять лет. Она более десяти лет работает музыкальным журналистом, возглавляет портал «Звуки.ру». Сайт носит статус электронной музыкальной энциклопедии и является авторским произведением. До этого Соколова была рекламным директором в нескольких изданиях: Лента.ру, Вести.ру, Pole.ru, в агентстве AdWatch и в «Рамблер».
Ранее певица в такой же манере высказалась о молодых исполнителях Монетке и Гречке, назвав одну "некрасивой", а вторую "с омерзительным голосом".