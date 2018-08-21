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Глава Башкирии Рустэм Хамитов поздравил с праздником Курбан-байрам

21 августа 2018, 14:06
Сегодня, 21 августа, Рустэм Хамитов на сайте правительства РБ поздравил всех жителей республики с праздником Курбан-Байрам.

В своем поздравлении он отметил, что мусульмане Башкортостана «участвуют в благотворительной деятельности, бережно хранят семейные устои, воспитывают в детях трудолюбие и уважение к старшим». Он также подчеркнул, что сегодня в республике активно строятся новые мечети, развивается религиозное образование и укрепляется мир между конфессиями.

«В этот праздничный день искренне желаю вам, дорогие друзья, здоровья, благополучия, уюта и тепла в ваших домах!», – написал в своем поздравлении Рустэм Хамитов.

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