Глава Башкирии Рустэм Хамитов поздравил с праздником Курбан-байрам

В своем поздравлении он отметил, что мусульмане Башкортостана «участвуют в благотворительной деятельности, бережно хранят семейные устои, воспитывают в детях трудолюбие и уважение к старшим». Он также подчеркнул, что сегодня в республике активно строятся новые мечети, развивается религиозное образование и укрепляется мир между конфессиями.