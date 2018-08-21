mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Путин пожелал мусульманам счастья и благополучия в Курбан-байрам

21 августа 2018, 17:34
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил последователей ислама с Курбан-байрамом.

Содержание поздравления выложено сотрудниками администрации президента. Об этом пишет RNS.

Глава государства назвал Курбан-байрам древним праздником, обращающим мусульман к ценностям их религии. Данное торжество должно объяснять верующим правильность гуманистических идеалов. Здесь речь идет о добре, милосердии, справедливости, благочестии и хорошем отношении к людям.

Ислам, по словам Путина, это прочный фундамент морально-нравственного воспитания гражданина. Его постулаты являются основой духовности мусульман России. Президент добавил, что ценности данной религии помогают ее российским последователям жить в мире с представителями прочих вероисповеданий, культур и народов.

В конце своего поздравления Путин пожелал мусульманам мира, счастья и благополучия.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48