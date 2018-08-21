Путин пожелал мусульманам счастья и благополучия в Курбан-байрам

Ислам, по словам Путина, это прочный фундамент морально-нравственного воспитания гражданина. Его постулаты являются основой духовности мусульман России. Президент добавил, что ценности данной религии помогают ее российским последователям жить в мире с представителями прочих вероисповеданий, культур и народов.