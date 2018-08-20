В Башкирии призвали сэкономить на цветах 1 сентября и пожертвовать деньги

- Договоритесь с учителем, родителями, учениками принести по одному цветку и сложить их в один большой букет с открыткой. А сэкономленные средства от покупки букетов можно направить в помощь тяжелобольным детям, которые в этом году не смогут сесть за парту из-за болезни, — призывают организаторы.