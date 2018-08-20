В Башкирии призвали сэкономить на цветах 1 сентября и пожертвовать деньги

Благотворительный фонд помощи «Потерь нет» предложил жителям Башкирии подключиться к акции «Дети вместо цветов», чтобы поддержать детей с тяжелыми заболеваниями.
Смысл акции заключается в том, чтобы сэкономить на цветочных букетах, которые 1 сентября, в День знаний, преподносятся в изобилии педагогам в школах, а вырученные за счет этой акции средства лучше перечислить в помощь тяжело больным детям.
- Договоритесь с учителем, родителями, учениками принести по одному цветку и сложить их в один большой букет с открыткой. А сэкономленные средства от покупки букетов можно направить в помощь тяжелобольным детям, которые в этом году не смогут сесть за парту из-за болезни, — призывают организаторы.
Подобная акция прошла впервые в прошлом году, в ней принимали участие восемь школ республики, таким образом тогда удалось собрать 34 200 рублей. Благодаря этой сумме удалось оплатить детям с онкогематологическими заболеваниями специализированные исследования в клинике им. Д. Рогачева.
Организаторы акции надеются, что в нынешнем году ряды участников акции расширятся.
Помочь фонду можно переводом денежных средств на сайте, а также путем отправки SMS-сообщения с текстом «ДАРЮ» на номер 3443 с указанием суммы платежа (например, «Дарю 100» или «Дарю 500»).
Для справки
Благотворительный фонд «Потерь нет» - это единственный в Башкирии фонд, который оказывает всестороннюю поддержку детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также ведет просветительскую работу по ранней диагностике рака.