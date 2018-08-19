Хоккеист Александр Радулов сообщил журналистам, что хочет вернуться в Уфу

Заявление от бывшего хоккеиста “Салавата Юлаева” прозвучало во время интервью порталу “Чемпионат.com”. Правда, такое могло бы произойти только в случае локаута в Национальной хоккейной лиге, сказал нападающий. (Локаут – забастовка хоккеистов в результате непродления трудового договора между игроками и лигой – прим. ред.)