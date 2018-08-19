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Хоккеист Александр Радулов сообщил журналистам, что хочет вернуться в Уфу

19 августа 2018, 17:11
Нападающий команды НХЛ «Даллас Старз» Александр Радулов заявил, что не прочь вернуться в старую команду.

Заявление от бывшего хоккеиста “Салавата Юлаева” прозвучало во время интервью порталу “Чемпионат.com”. Правда, такое могло бы произойти только в случае локаута в Национальной хоккейной лиге, сказал нападающий. (Локаут – забастовка хоккеистов в результате непродления трудового договора между игроками и лигой – прим. ред.)

Александр Радулов признался, что любит Уфу. “Там у меня много друзей”, - сообщил спортсмен.

Хоккеист выступал за ХК “Салават Юлаев” с 2008 по 2012 годы В 2011 году он в составе клуба стал обладателем Кубка Гагарина.

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