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В молодежную сборную России по хоккею вызваны четыре уфимских игрока

15 августа 2018, 11:26
Тренерский штаб команды во главе с Валерием Брагиным определился с предварительным списком хоккеистов из 28 кандидатов, которые примут участие в августовском Турнире четырех наций.

В подмосковном Новогорске состоится краткосрочный сбор. 16 августа туда должны прибыть все вызванные игроки. В том числе четыре хоккеиста из системы ХК "Салават Юлаев".

Тренеры рассчитывают на вратаря Даниила Тарасова, защитников Александра Лякова и Марка Рубинчика - все представляют команду МХЛ "Толпар", и нападающего Павла Шэна, заявленного за "Салават Юлаев".

Предварительный состав молодежной сборной России:

Вратари — Иван Простветов («Сагино»), Даниил Тарасов («Толпар»), Кирилл Устименко («Динамо» Спб);

Защитники – Вениамин Баранов, Иван Васин (оба – «Динамо» Спб), Артем Волков, Аким Тришин (оба – МХК «Спартак»), Евгений Калабушкин («СКА-Нева»), Александр Ляхов, Марк Рубинчик (оба – «Толпар»), Илья Морозов («Сибирь»), Семен Переляев («Автомобилист»), Олег Холоденин («СКА-1946»);

Нападающие – Артем Галимов («Барс»), Евгений Каницкий («Кузнецкие Медведи»), Виталий Кравцов («Трактор»), Кирилл Марченко, Артем Николаев, Даниил Огирчук, Евгений Царюк, Владислав Цицюра (все – «СКА-Нева»), Иван Муранов (МХК «Динамо»), Степан Старков («ХК Сочи»), Егор Филин («Красная Армия»), Булат Шафигуллин («Нефтехимик»), Никита Шашков («Сибирь»), Павел Шэн («Салават Юлаев»), Александр Яремчук («Авангард»).

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