На уфимском концерте Нюши Александр Радулов набросился на фотографа

Напомним, 25-летний игрок уфимского хоккейного клуба снялся в клипе юной певицы на песню «Больно».
- Мне хотелось какого-то брутального мужчину с внушительным образом, - объяснила 21-летняя исполнительница свой выбор.
По сюжету лирическая героиня Нюши застает своего хахаля, которого убедительно изображает Александр, с другой женщиной, а затем жестоко мстит экс-возлюбленному.
Естественно, уфимский приятель артистки, которого сплетники записали ей в любовники, не мог пропустить концерт подружки. Г-н Радулов наивно предполагал остаться неузнанным, обосновавшись с друзьями в вип-ложе ночного заведения. Чтобы не привлекать к себе внимания зрителей и не давать повода журналистам для статей, Александр решил оставить певицу без джентльменского букета, по крайней мере, не стал чествовать ее публично. Если любопытные взгляды посетителей клуба хоккеист благосклонно оставил без внимания, то направленный в его сторону объектив фотокамеры Радулов расценил как беспардонное вмешательство в его личную жизнь. Недолго думая, разгоряченный спортсмен решил отбить у местного папарацци охоту светить ему в лицо фотовспышкой. При этом заслуженный мастер спорта России, известный своей силовой манерой игры, не стал церемониться и со свойственной ему непосредственностью
двинул несчастному по голове, подтвердив данное ему болельщиками прозвище Бородатый мускул.
Неслучайно один из спортивных журналистов сравнил уфимского спортсмена с «клокочущим вулканом».
«Радулов непредсказуем, - охарактеризовал хоккеиста корреспондент. - Договориться с ним об интервью – это еще ничего не значит. Назавтра Радулов встретит криком: «Не хочу! Фотографироваться не хочу! Интервью не хочу! Никуда не пойду! Да, вот такой я. Не могу же себя переделать, правильно?».
Взрывной характер Радулова проявлялся неоднократно. В прошлом году в Ванкувере у Александра произошла стычка с Алексеем Терещенко, а в апреле во время игры с «Металлургом» спортсмен со злости обматерил арбитра и устроил в раздевалке погром, разломав мебель.