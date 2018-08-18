Поступательное движение: "Салават Юлаев" сыграл свой самый лучший летний матч

Оглашение состава на «предсезонке» куда интереснее, чем в сезоне – сюрпризов больше. «Салават» и «Трактор» вышли на заключительный матч группового этапа Кубка губернатора Челябинской области без ряда лидеров – у уфимской команды запасным остался голкипер Юха Метсола, с трибун наблюдала игру тройка из Линуса Умарка, Йоонаса Кемппайнена и Тему Хартикайнена. Хозяева площадки обошлись без Александра Бергстрема, Рихарда Гюнге и Пола Щехуры, Виталий Кравцов уехал в молодежную сборную, а место в старте получил Владислав Сухачев.
Избитая тема – «вторичная» результативность «Салавата Юлаева» уже давно нестабильна, команду тянут легионеры, а в их отсутствие мало кто может спасти игру. До сезона еще долго, но если считать в матчах – товарищеские игры постепенно подходят к концу, нужно учиться играть без Умарка и компании прямо сейчас.
Сегодня получилось.
Дело даже не в итоговом результате и не в убойной результативности Владимира Ткачева (гол и три результативных паса), а в содержании встречи и качестве игры, которое действительно улучшилось по сравнению с началом Кубка.
В порядке были физическая форма и темп матча. Как и ранее, «юлаевцы» долго запрягали и поначалу соперники были быстрее и аккуратнее уфимского коллектива. Тем не менее, по сути, кроме последних двух минут третьего периода, вторая половина игра была проведена уфимцами гораздо ровнее и увереннее – меньше потерь, стабильно высокая скорость, выше точность передач. Конечно, «Салават» отдыхал на несколько часов больше «Трактора», но три игры за четыре дня в чужом городе – тоже испытание.
Улучшилось перемещение шайбы и стало больше передач в касание, чего «Трактор», кстати, практически не делал. Три шайбы из пяти – после раскатов в чужую зону. Вратаря могли «раздевать» чаще – в первом периоде Максим Майоров не попал по шайбе после передачи Вячеслава Солодухина, в третьем периоде Вячеслав Основин так же подносил снаряд Дмитрию Кугрышеву.
Легионеров не было, но игроки делали пасы в касание так же часто. Нередко практиковался такой сложный элемент как оставление шайбы накатывающемуся сзади партнеру, например, у Дмитрия Кугрышева во втором игровом отрезке был подобный эпизод, созданный Владимиром Ткачевым. В игре с «Авангардом» россияне этого почти не проделывали.
У Антона Бурдасова был хороший сольный проход в первом периоде и он ассистировал Петру Хохрякову, который, кстати, забивает вторую игру кряду. Но Бурдасов должен забивать и сам – ведь на него рассчитывают как на главного снайпера команду и волшебную пушку в большинстве. Проблема в том, что его успешно закрывают – все в КХЛ в курсе, что бросает 71-ый номер отлично, но, как правило, после замаха и на чистом льду. Следовательно, если не давать ему пространства, то удастся обезвредить.
Про Владимира Ткачева его статистика не скажет, а закричит – не каждый день даже летом нападающий набирает за матч четыре очка. 19-ый номер бесит вратарей соперника еще с Sochi Hockey Open и не думает останавливаться. Ткачеву, несомненно, надо прибавлять в жесткости и отборе. Более того, если он так же продолжит играть, то выбора не останется – к нему просто изменится отношение соперников. Ткачев хорошо катается, он внимательно видит площадку и быстро привыкает к партнерам, которыми на сей раз были Основин и Кугрышев. Владимир играет в своем уже четвертом по счету звене за межсезонье – на финских сборах его партнерами были Основин и Солодухин, во второй сборной действовал с Денисом Зерновым («Авангард») и Андреем Чибисовым («Металлург»), первые две игры в Челябинске провел с Кемппайненом и Хартикайненом. С другой стороны, его удаление в первом периоде совершенно не вынуждалось обстоятельствами. Об этом, впрочем, позднее.
Сергей Терещенко по-прежнему используется как в меньшинстве, так и в большинстве. Николай Цулыгин по-прежнему активно использует защитников для набросов, так что Терещенко не только щелкает, но и акцентированно направляет шайбу на подправление. В обороне Терещенко не штормит от борта к борту, он знает, где ему играть. В третьем периоде он провел очень полезную смену в зоне обороны – выбил шайбу у катящегося вперед Даниила Губарева, потом прервал передачу защитника на Семена Кокуева и, наконец, лег на лед, помешав последнему попасть в створ. Этот защитник может воскресить в Уфе свою карьеру, пока он движется верным путем.
Говоря о неравных составах, стоит отметить, что против «Трактора» тренерский штаб чаще выпускал игроков по стандартной схеме в два защитника и три форварда, а не 1-4, как это было раньше, хотя недобора игроков – и даже праворуких – нет. Тем не менее, например, во время второго большинства защитник Григорий Панин не держался синей линии (хотя, как известно, он вполне может приложиться по шайбе), а играл в центре зоны. В большинстве «юлаевцы» без легионеров – точнее, без Умарка – стали меньше возиться с шайбой вхолостую, но бросков все еще мало, а акцент на набросы и копание под пятаком вскоре можно будет слишком легко раскусить. Тем не менее, два гола в большинстве – это очень неплохо.
В нейтрализации чужого численного перевеса принципиально нового не появилось, но есть желание остановиться на причинах удалений «юлаевцев». Здесь поклонником башкирской команды впору нахмуриться.
Первое удаление – это просто что-то несерьезное. Эдуард Гиматов получил шанс проявить себя в основе «Салавата Юлаева» и что он делает? Едва выходя со скамейки на одну из первых смен, он выставляет подножку игроку «Трактора» и ловит две минуты на ровном месте.
Менее, чем через три минуты «юлаевцы» умудряются сфолить дважды с интервалом в несколько секунд и получают за раз два удаления. Зачем Основин свалил Марселя Шолохова? Почему Ткачев, видя, что судья поднял руку, сигнализируя о нарушении, прямо на глазах у рефери впечатывает плечом почти в голову Денису Мошарову? Это было грубо, форвард соперника даже не сразу поднялся. Если бы рефери углядел в этом атаку в область головы и шеи, Ткачеву могли бы выписать больше двух минут.
После этого «Салават» больше 35 минут действовал в рамках правил, пока не попался на самом надоевшем и постыдном свое преступлении прошлого сезона – нарушении численного состава. Как говорится, никогда такого не было и вот опять. Было ведь достаточно времени, чтобы выучить, на каком расстоянии от скамейки можно сменяться.
Понять можно только последнее удаление Ильи Назаревича. Но здесь мы подходим к другой проблеме – оно случилось почти сразу после офсайда. В игре с «Трактором» «юлаевцы» трижды были «вне игры» и дважды пробросились. Не такой уж и жесткий и вынуждающий торопиться соперник. Наступила середина «предсезонки» (был сыгран четвертый из восьми матчей летом), скоро уже нельзя будет отмахиваться летней несобранностью.
В прошлом материале мы отмечали, с какой легкостью оппоненты «юлаевцев» проникали в зону атаки, минуя нейтральную треть льда. На это Николай Цулыгин ответил, что играть надо жестче, а соперники проходили через заброс шайбы. Действительно, останавливать индивидуальные выходы «юлаевцы» стали лучше, со вторым тезисом не согласимся. Упомянутое ранее двойное удаление случилось именно после того, как нападающие «Трактора» миновали среднюю зону через владение и комбинации и остановить их не вышло. Более очевидный контрпример – единственный гол «черно-белых», оставивший Андрея Кареева без «сухаря».
К слову, какой-то фантастической нагрузки у вратаря, игравшего впервые на турнире, не было. Кареев сыграл достаточно спокойно и уверенно, стоит выделить его игру ловушкой. Даже удивительно, что «Трактор» так часто бросал верхом, замечая, что Андрей спокойно берет такие броски.
Пока турнир в Челябинске показывает, что Николай Цулыгин решил изучить игроков с нуля: он не сколько дает шанса всем, сколько проверяет игроков на универсальность и взаимозаменяемость. Например, в большинстве играл Хохряков, солидное игровое время у Артема Федорова, который, однако, снова себя не проявил.
По сравнению с победой над «Авангардом» хоккеисты из Уфы действовали сделали небольшой шаг вперед. Менее суток остается до финала челябинского турнира, где «зелено-белых» снова ждет команда Германа Титова. На сей раз на кону трофей и на сей раз составы будут оптимальными. Решающий матч завершит первую половину предсезонной подготовки и к Кубке Республики Башкортостан у зрителей будут более конкретные ожидания, требования и спрос к команды. Несмотря на названные проблемы а также низкое время в атаке в первом периоде (1:53) и проигранную борьбу на вбрасываниях, «юлаевцы» сыграли пока свой лучший матч этим летом.