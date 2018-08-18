Поступательное движение: "Салават Юлаев" сыграл свой самый лучший летний матч

Про Владимира Ткачева его статистика не скажет, а закричит – не каждый день даже летом нападающий набирает за матч четыре очка. 19-ый номер бесит вратарей соперника еще с Sochi Hockey Open и не думает останавливаться. Ткачеву, несомненно, надо прибавлять в жесткости и отборе. Более того, если он так же продолжит играть, то выбора не останется – к нему просто изменится отношение соперников. Ткачев хорошо катается, он внимательно видит площадку и быстро привыкает к партнерам, которыми на сей раз были Основин и Кугрышев. Владимир играет в своем уже четвертом по счету звене за межсезонье – на финских сборах его партнерами были Основин и Солодухин, во второй сборной действовал с Денисом Зерновым («Авангард») и Андреем Чибисовым («Металлург»), первые две игры в Челябинске провел с Кемппайненом и Хартикайненом. С другой стороны, его удаление в первом периоде совершенно не вынуждалось обстоятельствами. Об этом, впрочем, позднее.