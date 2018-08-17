Платные парковки в Уфе: цена вопроса еще не ясна

- Я - за платные парковки в центре. Потому что как-то надо наводить порядок в этой сфере, в городе не протолкнуться. И да, я вношу свой вклад в это как могу - не беру машину каждый день без особой нужды, а могла бы. Это, в конце концов, очень удобно, быстро, комфортно, но меня мучает совесть за то, что я везу себя одну в автомобиле, занимая место на дороге, отравляя воздух выхлопными газами, тратя свои деньги на бензин и увеличивая износ машины, - считает главный редактор издания «Деловые новости РБК-Уфа и СМИ Башкирии» Рушана Ибраева.