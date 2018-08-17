«Настоящий мужик. Таких мало»: артисты Русдрама вспоминают о Владимире Абросимове

Артисты Русдрама, в котором он прослужил 30 лет, вспоминают коллегу.
Александр Федеряев, заслуженный артист России, народный артист РБ:
- В Русский драматический театр я пришел в 1983 году, но познакомились мы с ним задолго до этого, когда играли вместе у режиссера Ильдара Гилязева. Я играл разбойника – а он, кажется, красноармейца. Многогранный артист, с которым всегда было очень весело. И шутил он так, как может шутить человек, который прочитал очень много книг. Будучи старшим негласным наставником, всегда указывал на ошибки, давал советы и помогал. Но всегда делал это тонко, ненавязчиво. Мы виделись с ним и его супругой Татьяной Абросимовой в прошлом году после того, как они переехали в Петербург и покинули театр. Все также шутил, смеялся…
Айгуль Шакирова, заслуженная артистка РБ:
- Очень сильная боль, большая потеря. С ним уходит поколение артистов, для которых театр был очень значимым, благородным делом. Впервые с ним я вышла на сцену, когда была еще студенткой – это был спектакль «Касатка». Первые впечатления – его удивительная способность одной репликой, шуткой, фразой, разрядить атмосферу вокруг себя. В нем меня всегда поражало умение говорить просто об очень сложных вещах. Без пафоса, нравоучений от старшего поколения. После его слов в тяжелой ситуации сразу появлялось желание творить, жить, преодолевать трудности. Для меня большое счастье, что я была с ним на одной сцене. Это был очень верный театру человек. В нем был особенный дух театра. Про таких говорят еще «чистота жанра».
Николай Рихтер, заслуженный артист РБ
- В театре я служу с 2000 года, с Владимиром Сергеевичем и его супругой мы познакомились, когда я работал еще в ТЮЗе. Наша первая с ним совместная работа в Русдраме – спектакль «Пятый угол». К счастью, в театре меня, молодого артиста, приняли очень хорошо – и в этом заслуга, в том числе, Владимира Сергеевича. Так мы и сблизились, позже выяснилось, что он жил рядом со мной на Центральном рынке. Часто на машине я его подвозил с репетиций, вместе мы ехали на работу, он очень много шутил. И так остроумно, иногда цинично. Он никогда не позволял себе ставить себя выше других, хотя у него был большой опыт работы в театре. Помогал всегда и в любом случае. С ним у меня связаны, пожалуй, одни из лучших воспоминаний в моей жизни – когда мы ездили на озеро Талкас на съемки фильма «Дорогой мой человек». Мы провели там всего 2 дня, но они запомнились мне на всю жизнь. Много шутили, говорили о жизни по душам.
Это был актер с настоящим мужским характером. Про таких говорят – настоящий мужик. Сейчас таких мало. Он из другой эпохи, уважающий себя, коллег, театр, прекрасно в нем разбирающийся. Трудно очень говорить о нем в прошедшем времени.
Владимира Сергеевича Абросимова похоронят сегодня на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Отпевание состоится в Храме Смоленской иконы Божьей матери. В родном Русдраме сегодня коллеги вспомнят о нем.
Напомним, Русский драматический театр Владимир Сергеевич покинул в 2015 году и тогда переехал на постоянное место жительство в Санкт-Петербург. В уфимском театре он прослужил 30 лет.
За свою творческую жизнь Владимир Сергеевич выступал на подмостках нескольких театральных коллективов республики. Сначала он играл в студенческом театре эстрадных миниатюр при Уфимском авиационном институте. В 1975 году окончил театральный факультет Уфимского государственного института искусств, в 1991 году — режиссёрское отделение Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина.
С 1975 по 1990 год и с 1993 года Абросимов Владимир Сергеевич — актёр Башкирского республиканского русского Драматического театра. В 1990 году работал режиссёром ТЮЗа в Уфе, в 1991—1993 годах — режиссёр Читинского областного драматического театра (ныне Забайкальский краевой драматический театр).
Как режиссёр поставил спектакли: «Хрустальный башмачок» Т. Габбе, «Сыщик» А. Линдгрен, «Маленький призрак» М. Машаду, «Мистер лягушонок» Г. Арсентьева и И. Голубевой.
Его сын, Егор Абросимов - также артист и режиссёр кино - работает в Санкт-Петербурге, снял как режиссёр такие популярные сериалы, как «Ментовские войны-2, 3, 4 и Эпилог», «Последнее путешествие Синдбада», «Возвращение Синдбада», «Дорогой мой человек».
Медиакорсеть выражает соболезнования родным и близким Владимира Абросимова в связи с его смертью.