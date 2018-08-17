«Настоящий мужик. Таких мало»: артисты Русдрама вспоминают о Владимире Абросимове

- В театре я служу с 2000 года, с Владимиром Сергеевичем и его супругой мы познакомились, когда я работал еще в ТЮЗе. Наша первая с ним совместная работа в Русдраме – спектакль «Пятый угол». К счастью, в театре меня, молодого артиста, приняли очень хорошо – и в этом заслуга, в том числе, Владимира Сергеевича. Так мы и сблизились, позже выяснилось, что он жил рядом со мной на Центральном рынке. Часто на машине я его подвозил с репетиций, вместе мы ехали на работу, он очень много шутил. И так остроумно, иногда цинично. Он никогда не позволял себе ставить себя выше других, хотя у него был большой опыт работы в театре. Помогал всегда и в любом случае. С ним у меня связаны, пожалуй, одни из лучших воспоминаний в моей жизни – когда мы ездили на озеро Талкас на съемки фильма «Дорогой мой человек». Мы провели там всего 2 дня, но они запомнились мне на всю жизнь. Много шутили, говорили о жизни по душам.