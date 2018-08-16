Народного артиста Башкирии Владимира Абросимова похоронят в Санкт-Петербурге

За свою творческую жизнь Владимир Сергеевич выступал на подмостках нескольких театральных коллективов республики. Сначала он играл в студенческом театре эстрадных миниатюр при Уфимском авиационном институте. В 1975 году окончил театральный факультет Уфимского государственного института искусств, в 1991 году — режиссёрское отделение Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина.