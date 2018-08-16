Народного артиста Башкирии Владимира Абросимова похоронят в Санкт-Петербурге

Как стало известно Медиакорсети, Владимира Сергеевича Абросимова похоронят завтра, 16 августа, на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. В 11.00 в Храме Смоленской иконы Божьей матери состоится отпевание артиста.
Русский драматический театр Владимир Сергеевич покинул в 2015 году и тогда переехал на постоянное место жительство в Санкт-Петербург. В уфимском театре он прослужил 30 лет.
За свою творческую жизнь Владимир Сергеевич выступал на подмостках нескольких театральных коллективов республики. Сначала он играл в студенческом театре эстрадных миниатюр при Уфимском авиационном институте. В 1975 году окончил театральный факультет Уфимского государственного института искусств, в 1991 году — режиссёрское отделение Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина.
С 1975 по 1990 год и с 1993 года Абросимов Владимир Сергеевич — актёр Башкирского республиканского русского Драматического театра. В 1990 году работал режиссёром ТЮЗа в Уфе, в 1991—1993 годах — режиссёр Читинского областного драматического театра (ныне Забайкальский краевой драматический театр).
Как режиссёр поставил спектакли: «Хрустальный башмачок» Т. Габбе, «Сыщик» А. Линдгрен, «Маленький призрак» М. Машаду, «Мистер лягушонок» Г. Арсентьева и И. Голубевой.
Владимир Абросимов был отмечен званиями «Народный артист Республики Башкортостан» и «Заслуженный артист РФ».
Его сын, Егор Абросимов - также артист и режиссёр кино - работает в Санкт-Петербурге, снял как режиссёр такие популярные сериалы, как «Ментовские войны-2, 3, 4 и Эпилог», «Последнее путешествие Синдбада», «Возвращение Синдбада», «Дорогой мой человек».
Медиакорсеть выражает соболезнования родным и близким Владимира Абросимова в связи с его смертью.