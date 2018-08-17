Киностудии «Башкортостан» присвоят имя ее первого директора

После работал режиссёром в Комитете по радиовещанию и телевидению при Совете Министров Башкирской АССР, где снял около 50 телевизионных фильмов, в том числе впервые на башкирском телевидении снял многосерийные художественные телефильмы по одноименным романам «Золото собирается крупицами» Я. Хамматова (1979) и «Кинзя» Г. Ибрагимова (1986).