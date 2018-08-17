Киностудии «Башкортостан» присвоят имя ее первого директора

Решение о присвоении имени было принято на заседании комиссии при Главе РБ по увековечению памяти и чествованию лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед республикой. Амир Габдульманович Абдразаков в 1990 году стал организатором и первым директором киностудии «Башкортостан».
Амир Габдульманович – башкирский актёр, сценарист и кинорежиссёр. Заслуженный работник культуры Башкирской АССР и лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева 2006 года за создание документального фильма «Непокоренный дух».
Родился 15 января 1934 года в селе Каипкулово Александровского района Оренбургской области. Окончил башкирскую студию при ГИТИСе имени А. В. Луначарского (класс О. И. Пыжовой и Б. В. Бибикова) и с 1959 по 1962 годы был актёром Башкирского академического театра имени Мажита Гафури.
После работал режиссёром в Комитете по радиовещанию и телевидению при Совете Министров Башкирской АССР, где снял около 50 телевизионных фильмов, в том числе впервые на башкирском телевидении снял многосерийные художественные телефильмы по одноименным романам «Золото собирается крупицами» Я. Хамматова (1979) и «Кинзя» Г. Ибрагимова (1986).