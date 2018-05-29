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У киностудии «Башкортостан» появился новый директор

29 мая 2018, 10:39
Азамат Хужахметов, возглавлявший киностудию с 2011 года, написал заявление об увольнении.

Исполняющим обязанности директора киностудии «Башкортостан» назначен 40-летний Юнир Аминев, который в свое время работал главным режиссером студии телевидения ГУП ТРК «Башкортостан».

20 мая стало известно о том, что директор киностудии «Башкортостан» Азамат Хужахметов написал заявление об увольнении. Столь неожиданный уход со своего поста кинодеятели связывают с предбанкротным состоянием киностудии и скандалами, связанными с увольнением некоторых сотрудников.

К сожалению, оперативного комментария по этому поводу у Азамата Хужахметова и Юнира Аминева нам получить пока не удалось.

Напомним, что в июне прошлого года министерство культуры республики объявило о расформировании киностудии «Башкортостан» из ГУП (государственное унитарное предприятие) в автономное учреждение с формулировкой «с целью ее сохранения».

По данным СПАРК-Интерфакс, выручка киностудии только в 2016 году составила 7,56 млн рублей, убыток - 16,55 млн рублей. Согласно сайту kartoteka.ru, перед реорганизацией правительство республики приняло решение об уменьшении уставного капитала ГУП с 46,94 млн до 16,64 млн руб. Всего в 2017 году, согласно проекту бюджета, на развитие кинематографии республики было выделено чуть более 47 млн рублей.

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#Новости#Надежда Валитова#Культура
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