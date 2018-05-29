У киностудии «Башкортостан» появился новый директор

По данным СПАРК-Интерфакс, выручка киностудии только в 2016 году составила 7,56 млн рублей, убыток - 16,55 млн рублей. Согласно сайту kartoteka.ru, перед реорганизацией правительство республики приняло решение об уменьшении уставного капитала ГУП с 46,94 млн до 16,64 млн руб. Всего в 2017 году, согласно проекту бюджета, на развитие кинематографии республики было выделено чуть более 47 млн рублей.