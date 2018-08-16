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Вконтакте обновили раздел музыки

16 августа 2018, 14:28
В Vk появились карточки музыкантов с популярными треками, списком альбомов и свежими релизами, из которых можно перейти в официальное сообщество исполнителя и подписаться на него, не пропуская премьеры и мероприятия.

Помимо карточек, в Vk и BOOM усовершенствовался поиск по музыке – теперь можно искать не только треки и исполнителей, но и карточки музыкантов с официальными альбомами.

В VK и BOOM регулярно проходят премьеры синглов и альбомов российских и зарубежных исполнителей. Большое количество артистов публикуют новинки ВКонтакте раньше, чем на других площадках — Элджей, Noize MC и Монеточка, Feduk, T-Fest, Дельфин, Гречка и многие другие.

Практически все музыканты, которые возглавляют хит-парады и становятся хэдлайнерами крупнейших фестивалей, продвигают творчество именно ВКонтакте.

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