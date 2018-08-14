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Вконтакте выдал призерам фестиваля по программированию 2,5 млн. рублей

14 августа 2018, 13:35
12 августа главном штабе ВКонтакте в Санкт-Петербурге в пятый раз прошёл финал чемпионата по программированию VK Cup. В заключительном туре состязались 20 команд из разных городов России, Украины и Беларуси.

Всего в чемпионате приняли участие рекордное количество команд — 3279, что на 553 больше, чем в прошлом году.

За три часа финалисты решали семь задач разной сложности. Учитывались и скорость, и правильность выполнения задач.

Победителями первенства стали:

1 место — Александр Логунов и Михаил Путилин (Команда «120 Minutes Adventure», Санкт-Петербург)

2 место — Айдар Сайранов (Команда «я и моя девушка», Санкт-Петербург)

3 место — Владислав Макеев и Михаил Ипатов (Команда «Нижний Магазин SU», Москва)

VK Cup — чемпионат по программированию, который ВКонтакте организует совместно с платформой Codeforces. В нём участвуют молодые специалисты не младше 14 и не старше 23 лет: студенты, школьники, любители алгоритмов и программирования.

Турнир проходит в формате парного программирования: в команде может быть не больше двух человек, которые решают общую задачу за одним рабочим местом.

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