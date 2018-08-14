Вконтакте выдал призерам фестиваля по программированию 2,5 млн. рублей

Всего в чемпионате приняли участие рекордное количество команд — 3279, что на 553 больше, чем в прошлом году.
За три часа финалисты решали семь задач разной сложности. Учитывались и скорость, и правильность выполнения задач.
Победителями первенства стали:
1 место — Александр Логунов и Михаил Путилин (Команда «120 Minutes Adventure», Санкт-Петербург)
2 место — Айдар Сайранов (Команда «я и моя девушка», Санкт-Петербург)
3 место — Владислав Макеев и Михаил Ипатов (Команда «Нижний Магазин SU», Москва)
VK Cup — чемпионат по программированию, который ВКонтакте организует совместно с платформой Codeforces. В нём участвуют молодые специалисты не младше 14 и не старше 23 лет: студенты, школьники, любители алгоритмов и программирования.
Турнир проходит в формате парного программирования: в команде может быть не больше двух человек, которые решают общую задачу за одним рабочим местом.