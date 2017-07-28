«Когда она входила в комнату, у мужчин были мурашки»: звезды о Хание Фархи

Накануне стало известно о смерти народной артистки Башкортостана и Татарстана, обладательницы множества музыкальных премий, одной из главных звезд национальной татарской и башкирской эстрады, любимицы публики Хании Фархи. Для большинства звезд шоу-бизнеса, поклонников эта неожиданная новость прогремела как гром среди ясного неба. Артистка давала концерты, в конце мая выступала на уфимской сцене и, казалось, была полна сил.
Хания - значит счастливая
Супруг певицы сообщил, что его жена ушла на 58-м году жизни из-за внезапного сердечного приступа. Певица отправилась навестить пожилую маму в родное село Верхняя Салаевка в Татышлинском районе Башкирии. У нее начались боли в сердце, вызвали скорую. Но по дороге в больницу Хании Фархи не стало...
Как сообщает «Татар Информ», за два часа до смерти она общалась с корреспондентом издания. Журналисту она пожаловалась на проблемы со здоровьем. Еще в середине июля певица хотела дать большое интервью и рассказать о своей любимой семье.
Хания Фархи родилась 30 мая 1960 года в деревне Верхняя Салаевка Татышлинского района Башкортостана. В переводе с арабского ее имя можно перевести как «скромная, счастливая». Родители Хании, помимо собственных шестерых детей, воспитывали еще пятерых племянников, ставших сиротами из-за репрессий.
- Жили скромно, но зато в любви и заботе, - вспоминала Фархи.
В своих интервью артистка не раз признавалась, что на ее пути к счастью было много трагичных моментов, взлетов и падений. В 17 лет она покинула родной дом и уехала в Москву, деньги родители собрали только на проезд. Поступила в текстильное училище, получила рабочую профессию ровничницы и не думала, что станет артисткой...
Немногие знают, но Фархи - это сценический псевдоним артистки, который она взяла из любви и уважения к своему отцу Фархисламу. С ним она делала первые творческие шаги, выступала на сцене, пела песни под игру на баяне. Так она начала завоевывать народную любовь.
Большую популярность певице принесли песни: «Әлдермешкә кайтам әле» («Вернусь ещё в Эльдырмыш»), «Сагынам сине, Питрәч» («Скучаю по вам, Пестрецы»). «Сагынам сине, Питрәч»— песня, написанная самой певицей, после которой Хания «проснулась знаменитой».
«Люди помогали мне выстоять в трудные минуты»
- В татарском языке есть слово «сабырлык» - терпение. Случилось так, что мама пережила трёх своих детей. Мне казалось, я не выдержу такое горе - потерю братьев, приходилось вызывать скорую. А мама вынесла всё. Выдержка, терпение - этому нам ещё надо у неё научиться. Красоту - и внешнюю и внутреннюю - артисту дарит любовь зрителя. Она помогает и горе пережить, - признавалась Хания Фархи в интервью казанскому «АиФ».
Когда певица потеряла родного брата Шамиля, певица выступала в том же городе, где жил брат, спустя три дня после похорон.
- Все зрители знали, что я потеряла родного человека. Внутри у меня всё плакало, а надо было петь и улыбаться. Вытерпеть и спеть свою программу. Даже мелькнула мысль: «А надо ли всё это, Хания?» Когда я вышла на сцену, зал встал. И после концерта, когда я прощалась со зрителями, меня тоже приветствовали стоя. Такое внимание народа помогло выстоять, снова сделало меня счастливой, - цитирует ее слова «АиФ».
Сцена была главным источником вдохновения и сил для певицы. У нее всегда был довольно плотный гастрольный график, в последний раз в Уфе она выступала буквально в свой день рождения, вместе с другими исполнителями. В свое время из-за такого невероятного графика у артистки случился инсульт. Певица 8 раз удостаивалась национальной награды «Алтын Барс», на казанской Аллее звезд заложена ее именная звезда. Певица вместе с мужем Габдулхаем вырастила двух дочерей Алию (24 года) и Алсу (14 лет) и внучку Амину (2 года). В июне этого года у нее появился внук.
Для многих молодых башкирских и татарских артистов Хания Фархи была примером для подражания, некоторые называли ее своей мамой.
Радик Юльякшин, композитор, певец, начинающий продюсер:
- Не стало моей творческой мамы. Хания апай, реально, очень больно. Открытое сердце, простая, широкая душа. Наша эстрада осиротела. Как же я вас любил, в сердце навсегда. Земля пухом.
Назифа Кадырова, народная артистка БАССР, заслуженная артистка РФ, певица:
- Очень жаль по-человечески. Ее народ любил,боготворил, она вдохновляла людей.
Айдар Галимов, народный артист РБ и РТ, певец, композитор, продюсер:
- Мы должны сохранить в наших сердцах, песни, которые исполняла Хания. И я сегодня хочу сказать своему другу, Хания, мы обещаем, что исполним неисполненные песни, завершим начатые тобой дела. Сегодня мы скорбим. Нет таких слов, чтобы передать нашу утрату. Услышал про это вчера перед концертом, он очень непростой был. Посвятил я этот концерт её памяти. Сложный путь она выбрала, особенно женщине по этой дороге идти было непросто, и ей тоже непросто. Но она любила свою работу, искренне трудилась, она не работала, она творила и всё это делала искренне, от души, поэтому её любили и будут любить. Любим.
Александр Слюсаренко, продюсер Радика Юльякшина:
- Хания Фархи лично для меня очень сильная, мощная личность. Верить не хочется. Не скрою, были совместные планы, которым не суждено было сбыться. Мужчины, находясь рядом с ней, покрывались мурашками, и я не исключение. Спи спокойно. Будем помнить вечно.
Урал Рашитов, композитор, автор главных хитов Хании Фархи («Әлдермешкә кайтам әле» и др.):
- Ушла из жизни моя сестра. Знаете, мы были с ней как родные. Ночами могли разговаривать с ней о сокровенном, когда я ездил к ней в гости, она мне готовила сама, знала, что я люблю, всегда была мне рада.
Для меня она остается великой. У меня всегда была такая доля стеснения перед ней. Пусть и звучат мои слова банально, но, как сказал Айдар Галимов, других слов и не подобрать. На церемонии прощания плакали даже самые крепкие мужчины. Люди счастливы, что родились в одну эпоху с ней. А я счастлив, что прикоснулся к ее творчеству, писал для нее песни, которые, как говорит народ, стали бессмертными.
Ильгиз Абдракипов, продюсер:
- Только в апреле проходил большой концерт звезд татарской эстрады в Уфе. Она была первой, кто лично позвонил моей покойной супруге Василе Фаттаховой тогда, когда у нее случилось горе — умерла родная сестра.
Я знаю, что она была очень доброй, как жаль, что ушла так рано... Трудно представить, что ее больше не увидеть на концерте. Это легендарная личность, ее никто не затмит.
Комил Сиразетдинов, директор турфирмы «Хазина Тур», организатор гастрольного тура Салавата Фатхетдинова в Башкирии:
- Я с детства слушал ее песни, моя мама - ее большая поклонница. Для нас ее уход — это шок. Большая утрата для многих людей Башкортостана, Татарстана. Так случилось, что от нас ушли Василя Фаттахова, Альфия Авзалова, Хания Фархи...
Вахит Хызыров, певец, народный артист РБ:
- Это была уникальная, поистине народная певица. Она служила народу. У нее был своеобразный такой голос. Мой преподаватель Миляуша Муртазина говорила, что, пусть она и не всегда правильно «доставала» ноты, но каждая ее песня становилась хитом из-за того, что пела она с душой. У нее многомиллионная аудитория. Добрая, общительная, настоящая. Очень жаль. Такие звезды рождаются на столетия.
Айсылу Габдинова, певица:
- Она была очень открытой, отзывчивой, простой, добродушной. Этим качеством мало какие "звезды" отличаются. Она была не только певицей, но и актрисой, поэтому умела доносить свои песни до глубины сердца слушателей. Еще она отличалась тем, что подбирала исключительный репертуар. Каждая ее песня-история, легенда... Почему-то хорошие люди очень рано уходят от нас, я глубоко скорблю.
Хурматулла Утяшев, народный артист РБ, РФ, актер Башкирского драмтеатра:
- Хания с особой теплотой относилась к артистам Башкирского драмтеатра, считала их за своих родных. Во время наших гастролей в Казани она приходила на каждый спектакль, выходила на сцену с огромным букетом цветов, душевно делилась своими впечатлениями.
Вспоминаю 1991 год. Наш театр приехал в Казань на гастроли на целый месяц. Это было время, когда Хания только начинала свой звездный путь на эстраде. После очередного спектакля она пригласила группу артистов к себе домой. Стол ломился от различных яств, а сама Хания была на седьмом небе от счастья. Волнуясь, она нам тогда сказала: «Мои дорогие земляки! Каждый вечер своей игрой вы даете мне вдохновение, окрыляете. Я же с детства росла, слушая песни в утреннем эфире башкирского радио, смотря ваши спектакли. Спасибо вам огромное мои родные! И в знак благодарности, я вам дам свой концерт».
И целый вечер она не выпускала из рук гармонь, потчевала нас своими песнями. Мы тогда не могли оторвать от нее глаз, радовались ее безмерному таланту. А она рассказывала истории создания своих песен и пела, и как пела. Было ощущение, что встречаясь с нами, Хания пыталась заглушить свою душевную тоску по малой родине. Разошлись тогда мы только под утро и шли в гостиницу по утренним казанским улицам, распевая песни. После этой встречи Хания стала большим другом нашего театра, нашим верным поклонником и старалась во время наших гастролей в Казани не пропускать ни одного спектакля. Она искренне и верно любила нас, и эта любовь была взаимной. Пусть земля тебе будет пухом, наш любимый друг Хания.
Прощание с певицой состоялось в деревне Верхняя Салаевка в Татышлинском районе республики. Похоронят артистку в Казани на Ново-Татарском кладбище. На церемонии прощания в нашей республике присутствовали представители минкультуры РБ, администрации главы республики, а также многочисленные поклонники и родственники певицы, артисты эстрады.
Медиакорсеть выражает искренние соболезнования родным и близким певицы и разделяет с ними горечь утраты.