«Когда она входила в комнату, у мужчин были мурашки»: звезды о Хание Фархи

И целый вечер она не выпускала из рук гармонь, потчевала нас своими песнями. Мы тогда не могли оторвать от нее глаз, радовались ее безмерному таланту. А она рассказывала истории создания своих песен и пела, и как пела. Было ощущение, что встречаясь с нами, Хания пыталась заглушить свою душевную тоску по малой родине. Разошлись тогда мы только под утро и шли в гостиницу по утренним казанским улицам, распевая песни. После этой встречи Хания стала большим другом нашего театра, нашим верным поклонником и старалась во время наших гастролей в Казани не пропускать ни одного спектакля. Она искренне и верно любила нас, и эта любовь была взаимной. Пусть земля тебе будет пухом, наш любимый друг Хания.