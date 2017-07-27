Рустэм Хамитов раскритиковал Академию наук РБ за отсутствие инвестиций

Сегодня, 27 июля, на очередном заседании правительства республики Рустэм Хамитов раскритиковал Академию наук РБ. В частности, речь шла о привлечении научных инвестиций и о программе по развитию в республике науки и технологий.
- По некоторым показателям мы отстаём от среднероссийских значений. Доля внутренних затрат в валовом региональном продукте на исследования и разработки у нас почти в два раза ниже, чем в среднем по Российской Федерации. В республике – 0,66 процента, в России – 1,13 процента. К 2018 году в соответствии с Указом Президента России этот показатель должен быть доведен до 1,77 процента. Ставится задача увеличить финансирование науки более чем в два раза.
Нужна активная системная работа по привлечению отечественных и зарубежных инвестиций в научные исследования. В мире – сотни и тысячи венчурных фондов, в стране их тоже достаточное количество. Но я не вижу особой координации деятельности научных коллективов в этом направлении со стороны Академии наук республики и Уфимского научного центра Российской академии наук.
Наш научный потенциал используется слабо. Патентов, изобретений, перспективных исследований много, я об этом уже сказал, но их коммерциализация идёт недопустимо медленно. Доля Башкортостана в стране по использованию результатов научной деятельности за последние годы не превышает двух процентов. В прошлом году выдано 737 патентов, но до конечного продукта доведено всего семь изобретений. Важные начинания гаснут на выходе из лабораторий, - говорит Рустэм Хамитов.
Однако, вместе с тем, отметил и положительные стороны. Глава региона отметил, что за последние семь лет в республике больше, чем в среднем по стране, увеличилось число учёных с высоким индексом цитирования.
- Башкортостан вошёл в первую десятку регионов по числу поданных заявок и полученных патентов на изобретения.
Общий объём финансирования научных проектов за годы сотрудничества с фондами превысил 235 млн рублей, из которых половина – 117,5 млн рублей – это федеральные ресурсы. Если мы ставим задачу расширения внедрения научных разработок, то речь должна идти, конечно же, о цифрах намного больших.
Хамитов утверждает, что Башкортостан также должен стать площадкой для развития нейротехнологий, квантовых технологий, промышленного интернета, робототехники, виртуальной и дополненной реальности.
Отметим, что на Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге наша республика не представила ни одной разработки.