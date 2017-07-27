Рустэм Хамитов раскритиковал Академию наук РБ за отсутствие инвестиций

- По некоторым показателям мы отстаём от среднероссийских значений. Доля внутренних затрат в валовом региональном продукте на исследования и разработки у нас почти в два раза ниже, чем в среднем по Российской Федерации. В республике – 0,66 процента, в России – 1,13 процента. К 2018 году в соответствии с Указом Президента России этот показатель должен быть доведен до 1,77 процента. Ставится задача увеличить финансирование науки более чем в два раза.