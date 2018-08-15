Владимир Путин посетил образовательный форум «Машук»

Сегодня президент России Владимир Путин побывал на образовательном форуме «Машук», сообщает РИА Новости.
Глава государства осмотрел ряд выставок и экспозиций, в том числе презентацию проектов, связанных с Героями России: выставку «Про Героев», проекты «Герои нашего времени», «Герои среди нас», фотовыставку «Маленькие герои России».
Алана Цховребова, куратор проекта «Маленькие герои России», осуществляемого «Молодой гвардией Единой России», представила Путину двух детей, которые, рискуя собой, спасли людей в экстренных ситуациях. 10-летняя Милана из Дагестана вывела людей из горящего здания, а 13-летний Сармат из Северной Осетии бросился на помощь другу, который тонул в горном Тереке.
Владимир Путин выступил перед участниками образовательного форума.
- Человечество не знает более мощного мотора, чем человеческое сердце, - сказал он участникам форума. - И когда работа, деятельность таких людей, как вы, идёт именно от сердца, она достигает максимального эффекта.
- Всё, что вы делаете, – всё востребовано, - отметил президент. - Сейчас только были в палатке, где целая экспозиция о героях России – современных героях и прошлых лет. На таких живых примерах наших с вами соотечественников воспитываются и сегодняшние, и будущие поколения наших сограждан. В этом сила и малой родины каждого из вас, и нашей огромной великой России. Спасибо вам большое.
Справка. Молодежный образовательный форум Северо-Кавказского федерального округа «Машук» в 2018 году проходит в городе Пятигорске с 10 по 24 августа. Девятый год подряд форум собирает 2000 представителей активной молодежи Северо-Кавказского федерального округа в возрасте от 18 до 30 лет.