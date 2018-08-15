Владимир Путин посетил образовательный форум «Машук»

- Всё, что вы делаете, – всё востребовано, - отметил президент. - Сейчас только были в палатке, где целая экспозиция о героях России – современных героях и прошлых лет. На таких живых примерах наших с вами соотечественников воспитываются и сегодняшние, и будущие поколения наших сограждан. В этом сила и малой родины каждого из вас, и нашей огромной великой России. Спасибо вам большое.