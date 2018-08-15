В Башкирии завели уголовное дело из-за долгов «Индюшкина» по зарплате

- По версии следствия, с февраля по июнь 2018 года руководство предприятия, достоверно зная о наличии задолженности по выплате заработной платы перед своими работниками на сумму свыше 10 миллионов рублей, не приняло мер к ее погашению, - сообщили в следкоме. - В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и восстановление нарушенных прав работников. Расследование уголовного дела продолжается.