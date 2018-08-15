В Башкирии завели уголовное дело из-за долгов «Индюшкина» по зарплате

И.о. руководителя следкома Башкирии Юрий Русанов вместе с руководителем гострудинспекции региона Татьяной Астрелиной на выездном приеме заслушал обращения 23 граждан, сообщили в следкоме. Они заявили о невыплате им заработной платы в ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури» (БПК имени Гафури - бренд «Индюшкин»).
Юрий Русанов взял на личный контроль ход доследственной проверки по этому факту.
Вчера, 14 августа, стало известно, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления «полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев». По этой статье нарушителей могут оштрафовать от 150 до 500 тыс руб и даже лишить свободы сроком до 3 лет.
- По версии следствия, с февраля по июнь 2018 года руководство предприятия, достоверно зная о наличии задолженности по выплате заработной платы перед своими работниками на сумму свыше 10 миллионов рублей, не приняло мер к ее погашению, - сообщили в следкоме. - В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и восстановление нарушенных прав работников. Расследование уголовного дела продолжается.
БПК имени Гафури до 2017 года был третьим по величине производителем индейки в России, сообщал ранее «КоммерсантЪ – Уфа». Процедура наблюдения на предприятии была введена в марте текущего года по инициативе инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам, требования которой превышают 200 млн руб.