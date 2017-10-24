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В Башкирии арестовали «Форд» и землю бывшего директора за долги по зарплате

24 октября 2017, 13:15
Суд вынес приговор бывшему директору ООО «ТрестИнтегралСтрой».

Бывший директор ООО «ТрестИнтегралСтрой» признан судом виновным в невыплате заработной платы свыше двух месяцев, сообщили в следкоме Башкирии. Собранные следователями доказателями суд признал достаточными для вынесения приговора.

Выяснилось, что с ноября 2015 года по январь 2016 года директор предприятия не выплачивал 26 работникам заработную плату в размере свыше 1,2 миллиона рублей.

- При этом на расчетных счетах и в кассе предприятия имелось свыше 17 миллионов рублей, которые были направлены на расчеты с контрагентами и выданы под отчет, - сообщили в следкоме. - В январе 2016 года полномочия директора прекращены. В обеспечение приговора судом по ходатайству следователя на имущество обвиняемого был наложен арест: на автомобиль марки «Форд Фокус» и земельный участок в городе Уфе, общей стоимостью около 1,5 миллионов рублей.

Экс-директор предприятия оштрафован судом на 100 тысяч рублей.

#Новости#Разиф Абдуллин#Общество
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