В Башкирии арестовали «Форд» и землю бывшего директора за долги по зарплате

- При этом на расчетных счетах и в кассе предприятия имелось свыше 17 миллионов рублей, которые были направлены на расчеты с контрагентами и выданы под отчет, - сообщили в следкоме. - В январе 2016 года полномочия директора прекращены. В обеспечение приговора судом по ходатайству следователя на имущество обвиняемого был наложен арест: на автомобиль марки «Форд Фокус» и земельный участок в городе Уфе, общей стоимостью около 1,5 миллионов рублей.