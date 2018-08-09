В Уфе ищут родственников участника Великой Отечественной войны

В июне текущего года поисковый отряд «Победа» обнаружил в Зубцовском районе Тверской области останки погибшего в 1942 году красноармейца сержанта Борнякова Дмитрия Федоровича 1913 года рождения, уроженца Кировской области.
В мирное время Дмитрий Борняков работал милиционером в Уфе. Поисковый отряд начал поиски родственников красноармейца, но на данный момент родные не нашлись ни в Уфе, ни в Кировской области.
Торжественное захоронение останков сержанта пройдет 23 августа на воинском мемориале в деревне Веригино Зубцовского района.
Если вы располагаете информацией о родственниках Борнякова Дмитрия Федоровича, свяжитесь по телефонам 8 (347) 279-40-56, 8-963-896-90-78.