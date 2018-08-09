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В Уфе ищут родственников участника Великой Отечественной войны

9 августа 2018, 16:12
Известно, что Борняков Дмитрий Федорович работал в Уфе милиционером в мирное время.

В июне текущего года поисковый отряд «Победа» обнаружил в Зубцовском районе Тверской области останки погибшего в 1942 году красноармейца сержанта Борнякова Дмитрия Федоровича 1913 года рождения, уроженца Кировской области.

В мирное время Дмитрий Борняков работал милиционером в Уфе. Поисковый отряд начал поиски родственников красноармейца, но на данный момент родные не нашлись ни в Уфе, ни в Кировской области.

Торжественное захоронение останков сержанта пройдет 23 августа на воинском мемориале в деревне Веригино Зубцовского района.

Если вы располагаете информацией о родственниках Борнякова Дмитрия Федоровича, свяжитесь по телефонам 8 (347) 279-40-56, 8-963-896-90-78.

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