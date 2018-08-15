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Хранитель Кубка Стэнли Фил Причард: Я видел Кубок Гагарина. Он прекрасен

15 августа 2018, 12:08
Медиакорсети удалось пообщаться с хранителем Кубка Стэнли в Челябинске.

Сегодня нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов презентовал в Челябинске завоёванный его командой Кубок Стэнли - главный трофей НХЛ и всего мирового клубного хоккея. Легендарный хранитель Кубка Стэнли Фил Причард, путешествующий с Кубком Стэнли по всему миру, рассказал Медиакорсети о своем опыте работы, первом визите в Россию и Кубке Гагарина.

- Я впервые в Челябинске. Здесь хорошая хоккейная команда.

- Что вы с Евгением делали до презентации Кубка?

- Он очень горд привести Кубок домой, в Челябинск. Этим утром в отеле мы встретились с его семьей и друзьями. Потом мы приехали на арену. Отличный день!

- Давайте честно - трудно было забрать Кубок у Овечкина?

- Ха-ха! «Вашингтон» - это команда, каждый получит свое время с Кубком. У Овечкина было свое время, теперь очередь Евгения.

- Самое удивительное, что вы видели с Кубком?

- Мы были в 25-ти странах мира. Каждый игрок провел свой особенный день с Кубком Стэнли. Они уважают Кубок и очень рады его завоевать. Я думаю, самые яркие впечатления у каждого были, когда они привозили Кубок в их родной город.

- В чем, по-вашему, «Вашингтон» был лучше «Вегаса» в финале?

- Они были в первую очередь командой. У них отличные игроки, отличная команда. В Америке мы говорим: «хорошая химия». Все шесть человек на льду были едины.

- Каким был ваш первый визит с Кубком Стэнли за рубеж?

- В 1997 году мы отправились в Москву с «Детройт Ред Уингз». На Красной площади мы были с Ларионовым, Фетисовым, Федоровым и Козловым. Это было здорово. Мы много раз были в российских городах.

- Вы видели Кубок Гагарина?

- Да, я видел его. Он прекрасен. Я думаю, было бы здорово сфотографировать их друг с другом. Может быть, однажды будут игры КХЛ против НХЛ, кто знает?

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