«Кумысники-2018»: В Уфе состоится первый Фестиваль башкирского кумыса

Фестиваль начнется в парке Якутова в 11:00 19 августа с кумысной ярмарки, где можно будет попробовать кумыс с разных районов Башкирии - их представят более десятка кумысоделов. Она продлится до 21:00. По программе мероприятия, в 16:00 состоится официальное открытие фестиваля.
Также сообщается, что в ходе всего дня запланирована культурная программа, конкурсы, стрельба из традиционного лука, фотовыставка «История кумыса и кумысолечения в Башкортостане». Желающие смогут посетить Аллею кумыса, Аллею меда, сувениров и блюд башкирской национальной кухни. Памятные снимки можно будет сделать на фотозоне в этническом стиле.
Организаторами первого Фестиваля кумыса в республики выступает уфимский предприниматель Вадим Жумабаев. Мероприятие состоится при личной поддержке главы Советского района столицы Урала Кильсенбаева.
- Именно нашему башкирскому кумысу досталась уникальная слава и история чудодейственного и целительного напитка. Многие русские поэты и писатели XIX и начала XX века приезжали «на кумыс» поправить здоровье: Толстой, Даль, Мамин-Сибиряк, Чехов, Цветаева и многие другие. Я вижу большое будущее индустрии кумыса не только в Башкортостане, но и во всей России. А мы должны стать эталоном, законодателем моды на кумыс, потому что имеем на это полное право и все возможности, а также ресурсы для исполнения. Надеюсь, наш ежегодный фестиваль станет одним из шагов в это большое будущее, - прокомментировал свое начинание Вадим Жумабаев.