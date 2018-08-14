«Кумысники-2018»: В Уфе состоится первый Фестиваль башкирского кумыса

- Именно нашему башкирскому кумысу досталась уникальная слава и история чудодейственного и целительного напитка. Многие русские поэты и писатели XIX и начала XX века приезжали «на кумыс» поправить здоровье: Толстой, Даль, Мамин-Сибиряк, Чехов, Цветаева и многие другие. Я вижу большое будущее индустрии кумыса не только в Башкортостане, но и во всей России. А мы должны стать эталоном, законодателем моды на кумыс, потому что имеем на это полное право и все возможности, а также ресурсы для исполнения. Надеюсь, наш ежегодный фестиваль станет одним из шагов в это большое будущее, - прокомментировал свое начинание Вадим Жумабаев.