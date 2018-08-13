Застрявший «лимузин»: В Башкирии племенное хозяйство не может продать 245 быков

На днях премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов осмотрел в Туймазинском районе четыре объекта, сдача которых приурочена к 100-летию со дня образования Республики Башкортостан. Это детская поликлиника (стадия фундамента), физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Кандры, вторая очередь универсального спортивного ледового комплекса «Туймазы-Арена», реконструированные котельные № 1 и 7 (они практически готовы).
Рустэм Хабибович остался доволен результатами вложения бюджетных средств. Сопровождавший его глава администрации района Айдар Суфиянов под непрекращающимся проливным дождём повёз высокого гостя и по «проблемным» точкам.
Так, в новом микрорайоне Чулпан, который находится в черте города, застройщик ООО «СФ № 3», за свой счёт разработал проект и построил сети (канализация, водоснабжение, электроподстанция, котельная) на сумму более 70 миллионов рублей. Также, имея опыт работы с республикой в рамках частно-государственного партнерства, в прошлые годы фирма возвела в Агиртамаке детсад, который республика выкупила в течение 5 лет.
Получив устную поддержку министерств, руководитель фирмы построил в Чулпане еще один детсад на 110 мест. Но он стоит пустой. Средств на его содержание у строителей нет.
Они также запустили в эксплуатацию свой магазин, современную баскетбольную площадку, скоро введут в действие фельдшерско-акушерский пункт, но бесконечно вкладывать свою прибыль в развитие инфраструктуры они не в состоянии. Между тем, молодые семьи покупают здесь квартиры именно из-за детского сада, спортивной и игровых площадок.
Причина, по которой республика не может взять на баланс учреждение, – бюрократические барьеры.
– Есть ли у Вас обманутые дольщики? – спросил премьер-министр у директора фирмы Ильфира Минибаева.
– Нет, ни одного, за много лет, – ответил он. Что на самом деле соответствует действительности.
– Мы зашли в Чулпан-2 на 10 лет, с большими планами по вводу жилья, в перспективе на 15000 человек, но сейчас поводов для оптимизма у нас почти не осталось, – сказал Ильфир Минибаев.
– Не скажу, когда конкретно, но детский сад республика выкупать будет, – сообщил Рустэм Марданов под вспышки видео-и-фотокамер. – Возникшая заминка с минземимуществом, возможно, объясняется действием соответствующего нормативного документа. Подготовьте мне всю информацию. Мы начнём этим заниматься.
Следующую задачку Рустэму Хабибовичу подбросили в селе Япрыково на ООО «Племзавод «Сава-Агро-Япрык».
Единственный в стране (!) племрепродуктор породы лимузин не может реализовать 245 быков (каждый стоит от 150 тысяч рублей и больше).
– Когда будут сняты ограничения на вывоз скота и статус неблагополучного района из-за вспышки ящура? – спросил руководитель преуспевающего хозяйства Рамиль Халиуллин.
Однако Рустэм Марданов не смог дать четкого ответа.
Очаг вспышки был в кандринской зоне, что далеко от племрепродуктора. В нем, кстати, жесточайшим образом соблюдаются все ветеринарные и карантинные требования. Животноводы давно говорят о необходимости внесения изменений в ветеринарные акты. Сейчас фактически страдают предприятия, у которых поголовье в идеальном состоянии и на руках имеются все соответствующие документы.