Застрявший «лимузин»: В Башкирии племенное хозяйство не может продать 245 быков

Очаг вспышки был в кандринской зоне, что далеко от племрепродуктора. В нем, кстати, жесточайшим образом соблюдаются все ветеринарные и карантинные требования. Животноводы давно говорят о необходимости внесения изменений в ветеринарные акты. Сейчас фактически страдают предприятия, у которых поголовье в идеальном состоянии и на руках имеются все соответствующие документы.