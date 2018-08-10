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Марданов: По темпам роста налоговых доходов Башкирия занимает 4-е место в России

10 августа 2018, 16:42
За семь месяцев текущего года в консолидированный бюджет республики поступило около 115 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов.

Об этом сообщил Премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов во время заседания Межвкдомственной комиссии (МВК) по вопросам увеличения доходного потенциала, поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета республики и муниципальных бюджетов.

– На положительную динамику повлиял рост платежей по НДФЛ (+12,3%), налогов на совокупный доход (+12%), имущественных налогов (+21%), а также налога на прибыль (+70%). Прежде всего, с поступлением разовых платежей от АНК «Башнефть» на 16,5 млрд рублей, – отметил Рустэм Марданов. – Следует сказать, что и без учета этих разовых платежей рост достаточно приличный и составляет 8,2%.

По объему поступлений налоговых и неналоговых доходов в рейтинге регионов Башкортостан вышел на 11 место. Но в 2018 году республика существенно продвинулась в рейтинге по темпам роста – Башкортостан на 4-м месте в Российской Федерации и на 1-м в ПФО.

Дополнительные доходы будут направлены на реализацию стратегических приоритетов социально-экономического развития республики и, прежде всего, на реализацию нового майского Указа Президента России Владимира Путина.

При этом, как отметил Рустэм Марданов, налоговая нагрузка в республике ниже, чем в других регионах. К примеру, у предпринимателей, работающих о упрощенной системе налогообложения, нагрузка на одного плательщика не превышает 70 тысяч рублей в год, что на 35 тысяч рублей меньше, чем в среднем по России и на 13 тысяч рублей меньше, чем в среднем по ПФО.

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