Марданов: По темпам роста налоговых доходов Башкирия занимает 4-е место в России

При этом, как отметил Рустэм Марданов, налоговая нагрузка в республике ниже, чем в других регионах. К примеру, у предпринимателей, работающих о упрощенной системе налогообложения, нагрузка на одного плательщика не превышает 70 тысяч рублей в год, что на 35 тысяч рублей меньше, чем в среднем по России и на 13 тысяч рублей меньше, чем в среднем по ПФО.