Марданов: По темпам роста налоговых доходов Башкирия занимает 4-е место в России

Об этом сообщил Премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов во время заседания Межвкдомственной комиссии (МВК) по вопросам увеличения доходного потенциала, поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета республики и муниципальных бюджетов.
– На положительную динамику повлиял рост платежей по НДФЛ (+12,3%), налогов на совокупный доход (+12%), имущественных налогов (+21%), а также налога на прибыль (+70%). Прежде всего, с поступлением разовых платежей от АНК «Башнефть» на 16,5 млрд рублей, – отметил Рустэм Марданов. – Следует сказать, что и без учета этих разовых платежей рост достаточно приличный и составляет 8,2%.
По объему поступлений налоговых и неналоговых доходов в рейтинге регионов Башкортостан вышел на 11 место. Но в 2018 году республика существенно продвинулась в рейтинге по темпам роста – Башкортостан на 4-м месте в Российской Федерации и на 1-м в ПФО.
Дополнительные доходы будут направлены на реализацию стратегических приоритетов социально-экономического развития республики и, прежде всего, на реализацию нового майского Указа Президента России Владимира Путина.
При этом, как отметил Рустэм Марданов, налоговая нагрузка в республике ниже, чем в других регионах. К примеру, у предпринимателей, работающих о упрощенной системе налогообложения, нагрузка на одного плательщика не превышает 70 тысяч рублей в год, что на 35 тысяч рублей меньше, чем в среднем по России и на 13 тысяч рублей меньше, чем в среднем по ПФО.