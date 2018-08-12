Башкирский рэпер RNT выпустил клип со своим сыном

"Музыкальный клип для меня - это не просто красивая картинка. В каждом клипе я стараюсь закладывать определенный посыл для своего зрителя. На этот раз я выпустил клип отснятый в трущобах Бангладеша. Нет, не на профессиональную камеру, а на обычный iPhone", - написал в соцсетях исполнитель.