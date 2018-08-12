Башкирский рэпер RNT выпустил клип со своим сыном

Рэпер из Уфы RNT (Ринат Нигматуллин) выпустил свой очередной клип. На этот раз он снят на песню на татарском языке "Барыбер" ("Все равно").
"Музыкальный клип для меня - это не просто красивая картинка. В каждом клипе я стараюсь закладывать определенный посыл для своего зрителя. На этот раз я выпустил клип отснятый в трущобах Бангладеша. Нет, не на профессиональную камеру, а на обычный iPhone", - написал в соцсетях исполнитель.
Ринат рассказывает, что идея снять клип появилась по пути в Бангладеш, куда он ездил на свадьбу к родственникам. Его сын, которого фанаты прозвали "РНТишкой", не был с ними, поэтому пришлось доснять некоторые кадры с участием малыша в Уфе.
Исполнитель также подтвердил слухи о своем переезде в Татарстан.
- Планируем, пока ищем жилье, - сообщил он нашему корреспонденту.
"Не вижу и не знаю, где тут дальше развиваться. Достиг своего потолка", - объяснил свое решение Ринат.