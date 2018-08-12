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Башкирский рэпер RNT выпустил клип со своим сыном

12 августа 2018, 15:43
Часть кадров клипа снимались на мобильный телефон в Бангладеше.

Рэпер из Уфы RNT (Ринат Нигматуллин) выпустил свой очередной клип. На этот раз он снят на песню на татарском языке "Барыбер" ("Все равно").

"Музыкальный клип для меня - это не просто красивая картинка. В каждом клипе я стараюсь закладывать определенный посыл для своего зрителя. На этот раз я выпустил клип отснятый в трущобах Бангладеша. Нет, не на профессиональную камеру, а на обычный iPhone", - написал в соцсетях исполнитель.

Ринат рассказывает, что идея снять клип появилась по пути в Бангладеш, куда он ездил на свадьбу к родственникам. Его сын, которого фанаты прозвали "РНТишкой", не был с ними, поэтому пришлось доснять некоторые кадры с участием малыша в Уфе.

Исполнитель также подтвердил слухи о своем переезде в Татарстан.

- Планируем, пока ищем жилье, - сообщил он нашему корреспонденту.

"Не вижу и не знаю, где тут дальше развиваться. Достиг своего потолка", - объяснил свое решение Ринат.

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