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Рэпер Слава КПСС назвал лицемером и вызвал на батл блогера Соболева

18 апреля 2018, 19:02
Блогера Николая Соболева вызвали на рэп-баттл. Вызов бросил рэпер Слава КПСС. Последний обвинил блогера в лицемерии, за торговлю своей позицией и распространение фейков. Речь идет о видео, где Соболев рассказывает о сотнях погибших на пожаре в Кемерово. Блогер сообщал, что власти занизили число жертв.

Свой дисс Слава КПСС (он же «Гнойный») опубликовал в среду. В треке рэпер предложил Соболеву «собирать хайп на трупах», упрекая при этом того в лицемерии. Слава КПСС указал, что популярность к блогеру пришла после его участия в передаче «Пусть говорят». При этом сам Соболев часто критикует российское ТВ в своих видео.

В диссе Слава КПСС говорит, что слова Соболева «фальшивка», да и он сам «фейк». Также рэпер сравнил блогера с «чумной крысой», распространяющей «фейки».

Слава КПСС предъявил Соболеву претензии и в том, что тот меняет собственную позицию за деньги, одновременно с этим называя себя борцом за правду. Гнойный заявляет: «Ты не рупор, Коля, ты медийный флюгер».

Напомним, скандал вокруг блогера Николая Соболева разгорелся в конце прошлого месяца. Поводом стал его ролик, посвященный пожару в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. В своем видео Соболев предположил, что жертвами пожара стали сотни людей, а власти об этом ничего не сообщили.

Отметим, что Соболев обосновывал достоверность своих сведений материалами, взятыми из социальных сетей. Речь идет об анонимных аудиозаписях и скриншотах из переписок неизвестных лиц.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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