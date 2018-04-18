Рэпер Слава КПСС назвал лицемером и вызвал на батл блогера Соболева

Свой дисс Слава КПСС (он же «Гнойный») опубликовал в среду. В треке рэпер предложил Соболеву «собирать хайп на трупах», упрекая при этом того в лицемерии. Слава КПСС указал, что популярность к блогеру пришла после его участия в передаче «Пусть говорят». При этом сам Соболев часто критикует российское ТВ в своих видео.