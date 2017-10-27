Феномен уфимского рэпера Face: кто такой новый герой поколения Z

- Музыка, безусловно, оказывает влияние на формирование личности, особенно в подростковом возрасте. Этот период жизни обычно характеризуется нонконформизмом (отрицанием общепринятых правил и устоев), значительным снижением авторитета взрослых, стремлением объединяться в группы, - рассказывает психолог Алиса Курамшина. - Так что ничего удивительного в том, что подростки отдают предпочтение той музыке, которая активно не нравится их "предкам", вызывающей, часто использующей мат. У их родителей это была рок-музыка, у современных детей — это рэп. Ну, и то, что исполнитель чуть старше, тоже привлекает. Он, как старший брат, друг, но не родитель. Девочкам в него можно влюбиться и грезить о нём в мечтах Любовь к кумиру так же является вполне естественной в этом возрасте. И, судя по всему предыдущему опыту поколений, ни "развратный джаз", ни "грохочущий рок", ни "вызывающий брейк", ни "матерный рэп" не сказались как-то пагубно на наших родных и близких, да и на нас самих. Это специальный пласт культуры, который возникает для каждого поколения свой, чтобы ещё больше отделить его от родительского вмешательства.