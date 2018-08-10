Стартапы из Башкортостана могут получить гранты от МТС

MTS StartUp Hub ориентирован на компании, которые уже имеют свой продукт и первых клиентов. Наиболее зрелые проекты, которые в заочном туре докажут востребованность своих продуктов, получат возможность сразу перейти к разработке пилотного проекта в партнерстве с МТС, пропустив очную часть программы. Очная часть представляет собой двухмесячную акселерационную программу, в рамках которой приглашенные проекты проведут индивидуальную работу с бизнес-заказчикам, пройдут практические мастер-классы и получат обратную связь по своим продуктам и решениям от отраслевых экспертов рынка.