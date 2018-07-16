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Звони по-новому: МТС запустила VoLTE и Wi-Fi calling в Уфе и по Башкирии
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Звони по-новому: МТС запустила VoLTE и Wi-Fi calling в Уфе и по Башкирии

Сегодня, 09:31