Цены на жилье из-за новых правил в строительстве вырастут - эксперты

Стоимость квартир в Москве вырастет на 15-20 процентов после перехода застройщиков на новые правила работы. Также в отрасли могут вернуться к типовой застройке образца СССР, такой прогноз предоставили «Новым Известиям» эксперты компании «ИНКОМ-Недвижимость».
Нововведения в строительстве связаны с введением с 1 июля 2019 года нового порядка финансирования, будут введены эскроу-счета, а банковские структуры займутся финансированием жилищного строительства. Застройщики не смогут обналичивать средства до сдачи в эксплуатацию объекта.
Деньги дольщиков будут храниться на специальных эскроу-счетах, поэтому застройщиков придётся брать кредиты. Из-за увеличения расходов стоимость квартир поднимется до 20%, говорится в прогнозе..
Другим следствием нововведений может стать возврат к типовой безликой застройке, считает руководитель аналитического центра компании Дмитрий Таганов.
Руководитель ипотечного бюро в Уфе Камила Фазлыева считает, что в регионе цены на жильё вырастут на 10-15 %.
- Где-то в течение полугода возможен рост на 10-15%, - сказала Медиакорсети Камила Фазлыева. – Но рост цен столкнется со спросом, который зависит от доходов граждан. А доходы населения не растут.
- Сегодня все дешевые варианты на вторичном рынке жилья уже ушли, теперь предложения будут более высокими по цене. И ничего хорошего в росте цен нет, хотя многие участники рынка могут считать иначе, - сказала она.
- Реализация строящегося жилья остро нуждалась в реформе – по всей стране сотни тысяч обманутых дольщиков, - считает заместитель гендиректор ГК "СУ-10" Эдуард Камалетдинов. - Но принятые жесткие изменения, фактически отменяющие систему договоры долевого участия, способны в течении 3-5 лет обрушить рынок новостроек - не все застройщики, как республики, так и страны смогут работать по новым правилам.
- Застройщики по сути становятся зависимыми от банков, - пояснил Камалетдинов. - За счет необходимости привлечения банковских средств и сложного механизма администрирования сопутствующих процедур увеличится себестоимость квадратного метра (10-20%), но нет понимания за чей счет застройщику покрывать эти расходы – рынок едва оправился после очередного кризиса и готов ли покупатель готов переплачивать - сложный вопрос.
К тому же рост цен будет обусловлен нестабильным курсом иностранных валют, ведь не секрет, что многие строительные материалы, механизмы, оборудование производится за границей, - добавил Эдуард Камалетдинов. - Кроме того, недобросовестные поставщики стройматериалов поднимают цену "под шумок". Дополнительным фактором повышения цен будет постепенная монополизация рынка крупными федеральным игроками. Однако многие эксперты сходятся во мнении о возможном смягчении в системе долевого строительства. Посмотрим, подождём и не будем печалиться раньше времени.