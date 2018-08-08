Цены на жилье из-за новых правил в строительстве вырастут - эксперты

К тому же рост цен будет обусловлен нестабильным курсом иностранных валют, ведь не секрет, что многие строительные материалы, механизмы, оборудование производится за границей, - добавил Эдуард Камалетдинов. - Кроме того, недобросовестные поставщики стройматериалов поднимают цену "под шумок". Дополнительным фактором повышения цен будет постепенная монополизация рынка крупными федеральным игроками. Однако многие эксперты сходятся во мнении о возможном смягчении в системе долевого строительства. Посмотрим, подождём и не будем печалиться раньше времени.