Уфимцы возмущены отсутствием бесплатной парковки на железнодорожном вокзале

В интернете начался сбор подписей под обращением горожан к властям Уфы и ГИБДД по поводу отсутствия бесплатной парковки на территории железнодорожного вокзала в Уфе. Петиция создана 6 марта и опубликована на сайте change.org. На сегодняшний день ее подписали уже более 200 человек.
- Возле железнодорожного вокзала Уфа, по улице Вокзальная установили знаки, запрещающие парковать автомобили. При этом не существует альтернативы для граждан, то есть машину припарковать бесплатно не выйдет, - пишет автор петиции Руслан Измайлов.
По его словам, стоимость 1-го часа парковки на привокзальной площади составляет 100 руб, за сутки – 500 руб, на парковке, что расположена возле Управления МВД на транспорте 12 часов обойдутся в 100 руб.
Автор петиции считает, что "на дороге в четыре полосы транспорт, припаркованный вдоль дороги, в соответствии с ПДД не мешает потоку. Ведь это не федеральная трасса, а городская улица".
- Во-вторых - у граждан, работающих на железной дороге, не хватит зарплаты платить этим "стоянкам" за парковку каждый рабочий день. В-третьих - это огромный поток пассажиров с вокзала и на вокзал, думаю, комментарии здесь излишни. Надеюсь, власти города Уфы обратят внимание на эту проблему и сделают выбор в пользу людей, а не парковок с космическими ценами, - пишет автор петиции.
Уфимцы также недовольны и еще одним новым знаком, который установили на железнодорожном вокзале. На сайте pikabu.ru появилась фотография нового знака.
Под фото был размещен следующий комментарий:
- В Уфе ввели платный проезд по улице. На Уфимском ЖД вокзале сделали платную парковку и установили соответствующие знаки, однако появился и ещё один, который требует от водителей не ехать по дороге прямо, а обязательно заехать на парковку и оплатить 100 рублей за первый час, ибо бесплатное время не предусмотрено. Ясно, понятно, что они хотели просто указать на парковку, но знак есть знак, и по сути, движение прямо здесь теперь запрещено, нарисовать кучу протоколов можно, а водителям потом доказывай в судах свою правоту.
Однако один из пользователей социальных сетей отметил, что бесплатная парковка в течение 15 минут здесь все-таки предусмотрена.
Но все же и тут автомобилистов ждут подвохи. Горожане также недовольны тем, что автомат принимает только наличные. Если наличных не будет, то придется подниматься на второй этаж вокзала, чтобы снять деньги с автомата.