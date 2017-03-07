Уфимцы возмущены отсутствием бесплатной парковки на железнодорожном вокзале

- В Уфе ввели платный проезд по улице. На Уфимском ЖД вокзале сделали платную парковку и установили соответствующие знаки, однако появился и ещё один, который требует от водителей не ехать по дороге прямо, а обязательно заехать на парковку и оплатить 100 рублей за первый час, ибо бесплатное время не предусмотрено. Ясно, понятно, что они хотели просто указать на парковку, но знак есть знак, и по сути, движение прямо здесь теперь запрещено, нарисовать кучу протоколов можно, а водителям потом доказывай в судах свою правоту.