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В Уфе пройдет третий митинг против повышения пенсионного возраста

8 августа 2018, 13:14
Координатор Штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева заявила о намерении подать заявление на проведение митинга 9 сентября, в день выборов депутатов в Курултай республики.

Координатор Штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева заявила о намерении подать заявление на проведение митинга 9 сентября, в день выборов депутатов в Курултай республики.

- Митинг планируем проводить на одной из центральных площадок города. Уведомление будем подавать по закону - за 15 дней до дня проведения митинга. Раньше нельзя, - сообщила Лилия Чанышева.

Отметим, что оппозиционер Алексей Навальный накануне сообщил о проведении всероссийского митинга. в единый день голосования, 9 сентября.

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста, спустя два дня законопроект был внесен в Госдуму. Согласно документу пенсионный возраст для мужчин предлагается повысить с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63. Законопроект был принят в первом чтении 19 июля, документ поддержали 328 депутатов, против выступили 104. Второе чтение состоится осенью.

В Уфе прошли уже 2 митинга против повышения пенсионного возраста, которые собрали в общей сложности около 2500 человек. Медиакорсеть вела прямую трансляцию первого митинга, организованного Федерацией профсоюзов республики и написала подробный репортаж с акции протеста от регионального отделения КПРФ.

Также добавим, что в недавнем отчете "Петербургской политики" митинги в Уфе негативно повлияли на ситуацию в регионе.

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#Новости#Надежда Валитова#Город
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