В Уфе пройдет третий митинг против повышения пенсионного возраста

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста, спустя два дня законопроект был внесен в Госдуму. Согласно документу пенсионный возраст для мужчин предлагается повысить с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63. Законопроект был принят в первом чтении 19 июля, документ поддержали 328 депутатов, против выступили 104. Второе чтение состоится осенью.