В Башкирии устранили последствия урагана в Иглино

В понедельник 6 августа во второй половине дня в центральной части Башкирии прошел сильный ураган, который продлился до утра 7 августа, сообщили в пресс-службе госкомитета по чрезвычайным ситуациям республики.
В селе Иглино Иглинского района в результате шквалистого ветра повалило деревья и повредило линии электропередач. В итоге было обесточено десять многоквартирных и около 700 частных домов в северной и западной части районного центра.
В село для оказания помощи энергетикам оперативно выехали сотрудники аварийно-спасательной службы госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям. Спасатели распилили поваленные деревья для обеспечения доступа к поврежденным электропроводам и оказали помощь в восстановлении поваленных опор ЛЭП.