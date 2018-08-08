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В Башкирии устранили последствия урагана в Иглино

8 августа 2018, 16:32
Почти 700 частных и 10 многоквартирных домов остались без света из-за стихии.

В понедельник 6 августа во второй половине дня в центральной части Башкирии прошел сильный ураган, который продлился до утра 7 августа, сообщили в пресс-службе госкомитета по чрезвычайным ситуациям республики.

В селе Иглино Иглинского района в результате шквалистого ветра повалило деревья и повредило линии электропередач. В итоге было обесточено десять многоквартирных и около 700 частных домов в северной и западной части районного центра.

В село для оказания помощи энергетикам оперативно выехали сотрудники аварийно-спасательной службы госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям. Спасатели распилили поваленные деревья для обеспечения доступа к поврежденным электропроводам и оказали помощь в восстановлении поваленных опор ЛЭП.

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