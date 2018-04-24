В Уфе проверят объекты, представляющие угрозу во время урагана

- Разгул стихии показал, что планомерная работа по замене старых деревьев на новые крупномеры, на территории города показала хорошие результаты, - отметил Ирек Ялалов. - Однако ситуация в другими высотными объектами не на должном уровне. Прошу провести инспекторские проверки объектов, представляющих угрозу при усилении ветра и дать мне отчет в ближайшее время. Часть объектов оказалась недостаточно закреплена. Нужно постараться, чтобы не повторилась московская трагедия, где погибла девочка.