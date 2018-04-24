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В Уфе проверят объекты, представляющие угрозу во время урагана

24 апреля 2018, 09:06
Глава города Ирек Ялалов рассказал о последствиях воскресной непогоды в Уфе.

Сегодня, 24 апреля, в администрации Уфы на оперативном совещании глава города Ирек Ялалов подвел печальные итоги прошедшего в Уфе в минувшее воскресенье сильного урагана.

По его данным, в информационно-диспетчерскую службу поступили 53 сообщения о падении деревьев и элементов кровли и зданий. В 10 случаях они упали на припаркованные автомобили, а в Ленинском районе - на линии электропередач, где специалисты оперативно устранили аварию.

Особый акцент он сделал на ЧП, случившихся на улицах Альпинистской и Индустриальном шоссе, куда пришлось срочно выезжать спасателям и альпинистам, чтобы устранить элементы кровли и вывески, которые опасно нависли над тротуаром.

- Разгул стихии показал, что планомерная работа по замене старых деревьев на новые крупномеры, на территории города показала хорошие результаты, - отметил Ирек Ялалов. - Однако ситуация в другими высотными объектами не на должном уровне. Прошу провести инспекторские проверки объектов, представляющих угрозу при усилении ветра и дать мне отчет в ближайшее время. Часть объектов оказалась недостаточно закреплена. Нужно постараться, чтобы не повторилась московская трагедия, где погибла девочка.

Глава города также отметил, что ветер разметал результаты труда горожан в субботник, которые не успели вывести накануне.

- Попрошу глав районов оперативно привести в порядок их территории, - подчеркнул Ирек Ялалов.

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