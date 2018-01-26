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В Башкирии жители села из-за урагана остались без света и крова

26 января 2018, 09:58
Никто из жителей села во время урагана не пострадал.

В ночь с 23 на 24 января в селе Габдюково Белорецкого района прошел ураганный ветер, который причинил ущерб девяти личным хозяйствам, сообщили в пресс-службе Белорецкого района республики. Также в результате обрыва проводов, в селе отключилось электричество.

В трех жилых домах частично повредились крыши, были разрушены сараи, дровники и баня.

К счастью, из жителей поселка никто не пострадал. Уже днем 24 января электроснабжение было восстановлено. Сейчас оценивается сумма нанесенного стихией ущерба.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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