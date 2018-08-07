В Башкирии «Сода» готовится к массовому сокращению - «Россия 24»

Телеканал «Россия 24» отправил в Стерлитамак съемочную бригаду из-за сообщений о готовящемся массовом сокращении персонала. На предприятии готовы пойти на такие меры из-за дефицита сырья.
Шихан Куштау как источник сырья разрабатывается здесь с 1951 года, его запасов хватит еще на четыре года, рассказали журналисты в сюжете. А для подготовки нового месторождения надо пять лет. Запасы известняка на исходе, а нового месторождения в распоряжении предприятия нет. Эту проблему начали поднимать в Стерлитамаке сразу после развала СССР, а воз и ныне там. Другие месторождения не подходят, утверждают геологи.
Сегодня на заводе трудятся 9 тысяч человек. Рабочие переживают, что же ждет их в будущем. Если сырьевую проблему не решат, то в стране может появиться еще один город-призрак, считает депутат Госсобрания Башкирии Ильдар Исангулов. Ведь без работы останутся и десятки бизнесов, которые работают здесь вокруг градообразующего завода.
А конкуренты из Турции и Америки уже готовятся заполнить рынок, ведь если «Сода» закроется, то возместить поставки соды, известной не только в стране, но и в США, странах Европы и Латинской Америки, будет некому. Об этом предупреждает президент Российского союза химиков Виктор Иванов.
Если федеральный телеканал обратил внимание на проблемы содового завода, то это явный признак того, что предприятию не дадут умереть и массовых сокращений удастся избежать, такой вывод можно сделать, просмотрев сюжет.