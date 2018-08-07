mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии «Сода» готовится к массовому сокращению - «Россия 24»

7 августа 2018, 17:52
Федеральный телеканал заинтересовался ситуацией на заводе «Сода» в Стерлитамаке.

Телеканал «Россия 24» отправил в Стерлитамак съемочную бригаду из-за сообщений о готовящемся массовом сокращении персонала. На предприятии готовы пойти на такие меры из-за дефицита сырья.

Шихан Куштау как источник сырья разрабатывается здесь с 1951 года, его запасов хватит еще на четыре года, рассказали журналисты в сюжете. А для подготовки нового месторождения надо пять лет. Запасы известняка на исходе, а нового месторождения в распоряжении предприятия нет. Эту проблему начали поднимать в Стерлитамаке сразу после развала СССР, а воз и ныне там. Другие месторождения не подходят, утверждают геологи.

Сегодня на заводе трудятся 9 тысяч человек. Рабочие переживают, что же ждет их в будущем. Если сырьевую проблему не решат, то в стране может появиться еще один город-призрак, считает депутат Госсобрания Башкирии Ильдар Исангулов. Ведь без работы останутся и десятки бизнесов, которые работают здесь вокруг градообразующего завода.

А конкуренты из Турции и Америки уже готовятся заполнить рынок, ведь если «Сода» закроется, то возместить поставки соды, известной не только в стране, но и в США, странах Европы и Латинской Америки, будет некому. Об этом предупреждает президент Российского союза химиков Виктор Иванов.

Если федеральный телеканал обратил внимание на проблемы содового завода, то это явный признак того, что предприятию не дадут умереть и массовых сокращений удастся избежать, такой вывод можно сделать, просмотрев сюжет.

#Новости#Видео#Рустэм Башкирцев#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48