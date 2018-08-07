В Башкирии «Сода» готовится к массовому сокращению - «Россия 24»

Шихан Куштау как источник сырья разрабатывается здесь с 1951 года, его запасов хватит еще на четыре года, рассказали журналисты в сюжете. А для подготовки нового месторождения надо пять лет. Запасы известняка на исходе, а нового месторождения в распоряжении предприятия нет. Эту проблему начали поднимать в Стерлитамаке сразу после развала СССР, а воз и ныне там. Другие месторождения не подходят, утверждают геологи.