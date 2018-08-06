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Posted 6 августа 2018, 11:18

Published 6 августа 2018, 11:18

Modified 25 декабря, 05:40

Updated 25 декабря, 05:40

Лишь двое из ста из обманутых паломников из Башкирии смогли вернуть деньги

6 августа 2018, 11:18
4 августа сто башкирских мусульман из Башкирии должны были вылететь в Мекку для совершения хаджа. Однако по вине туроператора из Набережных Челнов поездка не состоялась.

Ранее ЦДУМ России прокомментировал эту ситуацию и объяснил, что туроператор “Хадж-фонд” был лишен аккредитации несколько месяцев назад из-за неисполнения обязательств перед паломниками. На этот момент фирма успела реализовать 800 билетов и не торопилась сообщить о случившемся своим клиентам.

«Ъ-Уфа» стало известно со слов представителя паломников Булата Мустафина, что компания так и не нашла квоты для обманутых туристов. Вернуть деньги удалось только двоим из них, и то после скандала. На официальном сайте компании приводятся слова директора и совладельца Тагира Исмагилова о том, что паломникам деньги вернут в полном объеме до 30 мая 2019 года, так как “добросовестно успели потратить их на бронирование гостиниц и авиабилетов”.

Несколько паломников из Башкирии обратились в полицию и сообщили о мошенничестве. Булат Мустафин сообщил, что сегодня они давали показания следователям.

Тем временем из Уфы в хадж отправилась первая группа уроженцев республики - всего 48 паломников.

#Зиля Аскерова#Общество#Новости
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