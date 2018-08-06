Лишь двое из ста из обманутых паломников из Башкирии смогли вернуть деньги

«Ъ-Уфа» стало известно со слов представителя паломников Булата Мустафина, что компания так и не нашла квоты для обманутых туристов. Вернуть деньги удалось только двоим из них, и то после скандала. На официальном сайте компании приводятся слова директора и совладельца Тагира Исмагилова о том, что паломникам деньги вернут в полном объеме до 30 мая 2019 года, так как “добросовестно успели потратить их на бронирование гостиниц и авиабилетов”.