Лишь двое из ста из обманутых паломников из Башкирии смогли вернуть деньги

Posted 6 августа 2018, 11:18
Published 6 августа 2018, 11:18
Modified 25 декабря, 05:40
Updated 25 декабря, 05:40
Ранее ЦДУМ России прокомментировал эту ситуацию и объяснил, что туроператор “Хадж-фонд” был лишен аккредитации несколько месяцев назад из-за неисполнения обязательств перед паломниками. На этот момент фирма успела реализовать 800 билетов и не торопилась сообщить о случившемся своим клиентам.
«Ъ-Уфа» стало известно со слов представителя паломников Булата Мустафина, что компания так и не нашла квоты для обманутых туристов. Вернуть деньги удалось только двоим из них, и то после скандала. На официальном сайте компании приводятся слова директора и совладельца Тагира Исмагилова о том, что паломникам деньги вернут в полном объеме до 30 мая 2019 года, так как “добросовестно успели потратить их на бронирование гостиниц и авиабилетов”.
Несколько паломников из Башкирии обратились в полицию и сообщили о мошенничестве. Булат Мустафин сообщил, что сегодня они давали показания следователям.