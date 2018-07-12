В Уфе бизнес-леди отправится в колонию за аферы с мусором

Сама же Невалёнова виновной себя не считает. Октябрьский районный суд Уфы приговорил предпринимательницу к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. К тому же она должна не только вернуть причиненный администрации Уфы ущерб в размере 11 миллионов рублей, но и выплатить штраф – 400 тысяч.