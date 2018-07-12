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В Уфе бизнес-леди отправится в колонию за аферы с мусором

12 июля 2018, 10:17
Женщина подделывала отчетную документацию для получения налоговых вычетов и обманывала свой персонал.

В Уфе бывшая руководительница коммерческой фирмы по оказанию промышленных услуг осуждена за мошенничество. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Как следует из материалов дела, 49-летняя бизнес-леди заключила контракт, по условиям которого должна была вывезти и передать для уничтожения специализированной организации опасные отходы. Однако по ее указанию рабочие спрятали мусор на территории заброшенного завода в Бирске.

Затем предпринимательница подделала акт о доставке мусора на специальную свалку в Удмуртию и получила от уфимской администрации деньги за якобы оказанные услуги.

Помимо этого, она нехорошо обошлась и со своими сотрудниками, не выплатив им зарплату. А когда они обратились в суд, директор снова подделала документы, занизив количество отработанных ими часов.

В итоге против Невалёновой было возбуждено дело по нескольким статьям: «Мошенничество», «Нарушение правил обращения с экологически опасными отходами», «Невыплата заработной платы» и «Фальсификация доказательств по гражданским делам».

Сама же Невалёнова виновной себя не считает. Октябрьский районный суд Уфы приговорил предпринимательницу к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. К тому же она должна не только вернуть причиненный администрации Уфы ущерб в размере 11 миллионов рублей, но и выплатить штраф – 400 тысяч.

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