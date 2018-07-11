Премьер-министр Башкирии высказался о результатах сборной России на ЧМ-2018

- Основная часть затрат из бюджета на спорт, и это позиция главы региона Рустэма Закиевича – это направить на развитие инфраструктуры, - сказал Рустэм Марданов на совещании в правительстве. – На строительство спортивных учреждений, на приведение их в соответствие с современными требованиями. Это самые затратные статьи, и чего греха таить, в городах многие стадионы - в сильно обветшавшем состоянии.