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Премьер-министр Башкирии высказался о результатах сборной России на ЧМ-2018

11 июля 2018, 17:19
Рустэм Марданов считает, что для роста спортсменов надо принимать дома соревнования высокого уровня.
Сюжет
ЧМ-2018

Сегодня на совещании по вопросам реализации программ развития спортивных федераций Башкирии премьер-министр Рустэм Марданов высказался о необходимости строить современные спортивные сооружения.

- Основная часть затрат из бюджета на спорт, и это позиция главы региона Рустэма Закиевича – это направить на развитие инфраструктуры, - сказал Рустэм Марданов на совещании в правительстве. – На строительство спортивных учреждений, на приведение их в соответствие с современными требованиями. Это самые затратные статьи, и чего греха таить, в городах многие стадионы - в сильно обветшавшем состоянии.

По словам премьер-министра, долгие годы в регионе не вкладывались в эту сферу. Например, в тот же биатлонный комплекс в Уфе, который раньше считался лучшим в стране.

Для роста спортсменов в регионе необходимо создавать для них нормальные условия, подчеркнул премьер-министр и привел в пример проходящий в России чемпионат мира по футболу.

- Мы должны соревнования высокого уровня принимать, - сказал он. – Видите, на домашнем чемпионате мира какие результаты у сборной России по футболу? Думаю, если бы чемпионат проходил в другой стране, не знаю, попала бы наша команда в четвертьфинал. Но для этого нужны и соответствующие спортивные сооружения.

Рустэм Марданов вспомнил и об успехах футбольного клуба «Уфа».

- С учетом успехов клуба Рустэм Хамитов уже дал поручение подготовить предложения по строительству соответствующего стадиона, - сказал он. – Команда вышла в Лигу Европы. Ну что ж теперь делать – принимать условный «Реал» (Мадрид) на стадионе «Нефтяник»?

- Хотя мадридский «Реал» вряд ли к нам приедет, но с потерей Роналду может и приедет, - пошутил премьер-министр.

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