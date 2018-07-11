Как поболеть за ФК «Уфа» в Лиге Европы

- В список документов для оформления визы входят загранпаспорт, российский паспорт и справка с места работы (там должно быть указано, где, кем, с какого времени и с каким окладом вы работаете), - пояснил Медиакорсети специалист по работе с болельщиками ФК «Уфа» Андрей Коленченко. – Мы вместе с фан-клубом подскажем и оптимальный бюджетный маршрут следования до места проведения матча в Европе.