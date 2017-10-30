Лауреат «Кинотавра» из Уфы: «Снимите хорошее кино, а потом просите денег»

- На съемочной площадке я очень последовательный человек, я всегда за конструктив. Что это дает фильму, сцене, персонажу? Работает ли на сверхидею? Что будет, если это убрать? Никаких «я хочу», «я так вижу» и тому подобное. Я не люблю, когда люди кричат и переходят на личности, я сам всегда стараюсь общаться в деловых рамках, и если кто-то позволяет себе повышать голос с переходом на личности, то, как правило, я прекращаю работать с этим человеком, как только выпадает такая возможность. Поверьте мне я не мягкий и спокойный, моя биография доказывает это, я просто хорошо воспитан (смеется).