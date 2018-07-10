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В Уфе прокуратура добилась через суд закрытия блока ТСК «Сипайловский»

10 июля 2018, 15:41
Основная причина – грубые нарушения пожарной безопасности.

Октябрьский районный суд Уфы вынес решение о запрете эксплуатации блока «Б» здания торгово-сервисного комплекса «Сипайловский».

Как сообщили в прокуратуре республики, основанием для этого стали результаты прокурорской проверки с привлечением специалистов МЧС, выявившей грубые нарушения пожарной безопасности.

Выяснилось, что из-за возникших разногласий между собственниками здания, в секции «Б» не работают системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей, а также неисправны системы водяного пожаротушения и противодымной вентиляции, два эвакуационных выхода из трех заблокированы металлическими рольставнями.

Сейчас помещения опечатаны, доступ в них граждан ограничен.

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#Новости#Безопасность#Татьяна Майорова,#Город
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