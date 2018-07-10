В Башкирии все победители праймериз «Единой России» станут кандидатами

- Таким образом оппозиционные партии имеют возможность определить своих наиболее сильных кандидатов именно в те избирательные округа, куда пойдут наоборот, менее ресурсные и узнаваемые выдвиженцы от партии власти, - продолжил он. - Например вероятно, что по такому принципу «Патриоты России» спланировали выдвижение в Ленинском районе Уфы экс-руководителя республиканской администрации, бывшего главу этого района Владимира Нагорного. Объективно он наголову превосходит своих молодых оппонентов от «Единой России» в Ленинском избирательном округе №7.