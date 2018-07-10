В Башкирии все победители праймериз «Единой России» станут кандидатами

В пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» сообщили о том, что партия определилась со списками своих кандидатов на выборах в башкирский парламент. Сами списки утвердили на партконференции еще 30 июня. Медиакорсеть решила проанализировать их.
Выборы в башкирский парламент состоятся 9 сентября. Избирателям предложат два бюллетеня – по одномандатному округу и по единому избирательному округу. Всего в парламент будут избраны 110 депутатов: 55 – по одномандатным округам и 55 – по единому округу.
«Единая Россия» выдвинула в Башкирии 55 кандидатов по каждому избирательному округу, плюс 168 кандидатов по единому округу. В первую тройку общереспубликанского списка вошли глава Башкирии Рустэм Хамитов, депутат Госсобрания Башкирии Оксана Савченко и глава администрации Уфы Ирек Ялалов.
Все победители предварительного голосования стали кандидатами от партии за исключением единичных случаев, когда были написаны личные заявления о снятии своей кандидатуры, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».
35 победителей праймериз выдвинуты кандидатами по одномандатным округам, 18 – возглавили региональные группы по единому округу, двое – Рустэм Хамитов и Ирек Ялалов – возглавили общереспубликанский список.
Если посмотреть на занимаемые должности кандидатов от «Единой России», то подавляющее большинство из них руководители различного ранга, от главы региона Рустэма Хамитова и членов правительства (Сергей Афонин, Андрей Иванюта, Николай Ворошилов, Рида Субханкулова) до руководителей различных предприятий.
Из этого ряда выбиваются, пожалуй, только артистка Национального молодежного театра Рушанна Бабич. Из творческих личностей в списки вошел председатель Союза писателей республики Заки Алибаев.
Народный артист Башкирии Айдар Галимов, дважды избиравшийся депутатом Госсобрания, на этот раз в списки от «Единой России» не вошел.
Можно отметить также, что в списки кандидатов от «Единой России» вошли также помощник главы региона Салават Харасов (ранее возглавлял Контрольно-счетную палату РБ), первый замминистра промышленности Халил Рахимов и глава регионального управления Росгвардии Вячеслав Андреев.
Спикер башкирского парламента Константин Толкачев будет баллотироваться по 55 округу, он возглавил региональную группу в этом округе.
Региональную группу по 43 округу возглавил председатель Башкирской республиканской коллегии адвокатов Булат Юмадилов, чье имя муссировалось в СМИ в негативном ключе в связи с решением исключить из числа адвокатов Виталия Буркина.
Состав парламента обновится
- "Единороссы" значительно обновили свой состав, о чем говорил Рустэм Хамитов, - прокомментировал списки кандидатов политолог Дмитрий Михайличенко. - Уже сейчас понятно, что в новом созыве Госсобрания не будет такого запредельного количества "мешков с деньгами", которым был перенасыщен предыдущий состав.
- Обновление списка произошло, прежде всего, за счет амбициозной молодежи, партийных функционеров и руководителей различных общественных организаций, - продолжил политолог. - При этом для кандидатов очень важно адекватно оценивать ситуацию. У некоторых (в силу своей неопытности или, напротив, самоуверенности) возникнет соблазн объяснить избирателям, что "черное" - это "белое". Я сейчас имею ввиду непопулярные инициативы правительства (пенсионная реформа, повышение цен на бензин, повышение НДС).
- Хочется предостеречь "единороссов" от такого рода действий, ничего хорошего это им не принесет, - заключил Дмитрий Михайличенко. - Надо понимать, что непопулярные инициативы правительства - это ограничитель "Единой России" на выборах в Госсобрание. Ключевые преимущества этого состава кандидатов от партии власти - активность в "поле", вежливое (я подчеркиваю, вежливое) общение с избирателями и административный ресурс.
Партия власти дала шанс своим оппонентам
- «Единая Россия» по итогам «праймериз» фактически первой опубличила свои списки будущих кандидатов в Госсобрание, что с одной стороны позволило партийцам создать хороший инфоповод, но и сыграло на руку оппозиционным организациям, которые заранее смогли пристреляться к избирательным округам, просчитав электоральные расклады и личные рейтинги конкурентов, - высказался политолог Дмитрий Казанцев.
- Таким образом оппозиционные партии имеют возможность определить своих наиболее сильных кандидатов именно в те избирательные округа, куда пойдут наоборот, менее ресурсные и узнаваемые выдвиженцы от партии власти, - продолжил он. - Например вероятно, что по такому принципу «Патриоты России» спланировали выдвижение в Ленинском районе Уфы экс-руководителя республиканской администрации, бывшего главу этого района Владимира Нагорного. Объективно он наголову превосходит своих молодых оппонентов от «Единой России» в Ленинском избирательном округе №7.